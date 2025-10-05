باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تولید برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG) یکی از راهکار‌های تنوع بخشی به سبد تولید برق و تامین امنیت انرژی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، از سال ۱۳۸۷، سیاست‌های توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده پیگیری شده و به طور متوسط، حدود ۲۰۰ مگاوات برق سالیانه از این نیروگاه‌ها بهره‌برداری شده است.

نیروگاه‌های مقیاس کوچک که زهرا اسماعیل‌زاده، مجری طرح تولید پراکنده در شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تولید نیروگاه‌های مقیاس کوچک امسال برای اولین بار از ۱۶۰۰ مگاوات در روز عبور کرد. این در حالی است که عدد تولید سال گذشته ۱۳۰۰ مگاوات بود. با توسعه ظرفیت‌ها و سیاست‌های مشوقی که وزارت نیرو از سال گذشته تا کنون در این حوزه اتخاذ کرده، مشارکت در تولید این نیروگاه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

او افزود: برنامه تولید در این حوزه در برنامه هفتم، سالانه ۲۰۰ مگاوات هدف‌گذاری شده است. سال گذشته با بهره‌برداری از ۲۰۱ مگاوات، این هدف به طور کامل محقق شد.

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر به تازگی هم مطرح کرده است در ۶ ماه نخست امسال نیز ۹/۱۸۶ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده که معادل ۴۵/۹۳ درصد از هدفگذاری سالانه است.

اما این نوع نیروگاه‌ها چه مزیتی‌های دارند؟ در همین زمینه باید گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نیروگاه‌ها، نصب و بهره‌برداری آنها در نقاط مصرف است که منجر به کاهش تلفات انتقال و فوق‌توزیع می‌شود. به طور دقیق، این نیروگاه‌ها می‌توانند تا ۱۲ درصد از تلفات را حذف کنند علاوه بر این، به دلیل غیرمتمرکز بودن این نیروگاه‌ها، در صورت بروز شرایط خاص در شبکه، می‌توانند به راه‌اندازی مجدد شبکه کمک کنند و از این قبیل مزایای دیگر برخوردارند.

در ادامه هم فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: نیروگاه‌های مقیاس کوچک به دلیل استقرار در نزدیکی محل مصرف، ضمن کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت ولتاژ، به پایداری بیشتر شبکه برق کمک می‌کنند و از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر، این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد اجرا می‌شوند که مزیتی مهم نسبت به نیروگاه‌های متمرکز محسوب می‌شود.

همچنین مدیرعامل توانیر در خصوص مزایای نیروگاه‌های کوچک مقیاس گفت: با توجه به اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ در مدت زمان بسیار کمتری وارد مدار می‌شوند و امکان احداث در نزدیکی محل مصرف را دارند، می‌توانند کمک قابل توجهی به رفع مشکلات شبکه به ویژه در نقاط اولویت دار کنند.

گفتنی است، مطابق ابلاغ وزیر نیرو و به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک، از ابتدای سال تمامی نیروگاه‌های مقیاس کوچک موجود، مجاز به فروش ۵۰ درصد از برق تولیدی خود در قالب قرارداد‌های دوجانبه یا از طریق بورس انرژی با معافیت خریداران از برنامه‌های مدیریت مصرف شدند که نقطه عطفی در کاهش بار مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید برق محسوب می‌شود.

در پی اجرای مصوبات وزارت نیرو و ایجاد سازوکار رقابتی فروش برق، انرژی تولیدی بیش از ۵۸۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک، طی مرداد گذشته در معاملات تابلوی برق آزاد بورس انرژی عرضه شد.

در نهایت گفتنی است، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، از سیاست‌های کلیدی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش بار شبکه سراسری است.