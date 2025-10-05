تولید برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG) یکی از راهکار‌های تنوع بخشی به سبد تولید برق و تامین امنیت انرژی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - تولید برق از طریق نیروگاه‌های مقیاس کوچک (DG) یکی از راهکار‌های تنوع بخشی به سبد تولید برق و تامین امنیت انرژی است که در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است.

گفتنی است، از سال ۱۳۸۷، سیاست‌های توسعه نیروگاه‌های تولید پراکنده پیگیری شده و به طور متوسط، حدود ۲۰۰ مگاوات برق سالیانه از این نیروگاه‌ها بهره‌برداری شده است.

نیروگاه‌های مقیاس کوچک که زهرا اسماعیل‌زاده، مجری طرح تولید پراکنده در شرکت توانیر در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: تولید نیروگاه‌های مقیاس کوچک امسال برای اولین بار از ۱۶۰۰ مگاوات در روز عبور کرد. این در حالی است که عدد تولید سال گذشته ۱۳۰۰ مگاوات بود. با توسعه ظرفیت‌ها و سیاست‌های مشوقی که وزارت نیرو از سال گذشته تا کنون در این حوزه اتخاذ کرده، مشارکت در تولید این نیروگاه‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

او افزود: برنامه تولید در این حوزه در برنامه هفتم، سالانه ۲۰۰ مگاوات هدف‌گذاری شده است. سال گذشته با بهره‌برداری از ۲۰۱ مگاوات، این هدف به طور کامل محقق شد.

مجری طرح تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر به تازگی هم مطرح کرده است در ۶ ماه نخست امسال نیز ۹/۱۸۶ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شده که معادل ۴۵/۹۳ درصد از هدفگذاری سالانه است.

اما این نوع نیروگاه‌ها چه مزیتی‌های دارند؟ در همین زمینه باید گفت: یکی از مهم‌ترین مزیت‌های این نیروگاه‌ها، نصب و بهره‌برداری آنها در نقاط مصرف است که منجر به کاهش تلفات انتقال و فوق‌توزیع می‌شود. به طور دقیق، این نیروگاه‌ها می‌توانند تا ۱۲ درصد از تلفات را حذف کنند علاوه بر این، به دلیل غیرمتمرکز بودن این نیروگاه‌ها، در صورت بروز شرایط خاص در شبکه، می‌توانند به راه‌اندازی مجدد شبکه کمک کنند و از این قبیل مزایای دیگر برخوردارند.

در ادامه هم فرهاد شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: نیروگاه‌های مقیاس کوچک به دلیل استقرار در نزدیکی محل مصرف، ضمن کاهش تلفات شبکه و ارتقای کیفیت ولتاژ، به پایداری بیشتر شبکه برق کمک می‌کنند و از منظر پدافند غیرعامل نیز اهمیت ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر، این طرح‌ها با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خرد اجرا می‌شوند که مزیتی مهم نسبت به نیروگاه‌های متمرکز محسوب می‌شود.

همچنین مدیرعامل توانیر در خصوص مزایای نیروگاه‌های کوچک مقیاس گفت: با توجه به اینکه نیروگاه‌های مقیاس کوچک در مقایسه با نیروگاه‌های مقیاس بزرگ در مدت زمان بسیار کمتری وارد مدار می‌شوند و امکان احداث در نزدیکی محل مصرف را دارند، می‌توانند کمک قابل توجهی به رفع مشکلات شبکه به ویژه در نقاط اولویت دار کنند.

گفتنی است، مطابق ابلاغ وزیر نیرو و به منظور کاهش تصدی‌گری دولت و حمایت از نیروگاه‌های مقیاس کوچک، از ابتدای سال تمامی نیروگاه‌های مقیاس کوچک موجود، مجاز به فروش ۵۰ درصد از برق تولیدی خود در قالب قرارداد‌های دوجانبه یا از طریق بورس انرژی با معافیت خریداران از برنامه‌های مدیریت مصرف شدند که نقطه عطفی در کاهش بار مالی دولت و ایجاد فضای رقابتی در بخش تولید برق محسوب می‌شود.

در پی اجرای مصوبات وزارت نیرو و ایجاد سازوکار رقابتی فروش برق، انرژی تولیدی بیش از ۵۸۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک، طی مرداد گذشته در معاملات تابلوی برق آزاد بورس انرژی عرضه شد.

در نهایت گفتنی است، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین، از سیاست‌های کلیدی در تأمین پایدار برق صنایع و کاهش بار شبکه سراسری است.

برچسب ها: تولید برق ، نیروگاه کوچک مقیاس ، وزارت نیرو
خبرهای مرتبط
پروژه تعمیراتی واحد S۱ نیروگاه ایرانشهر به دست متخصصان داخلی
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
مدیریت سوخت نیروگاه‌ها نیازمند هماهنگی بین وزارتخانه‌هاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آخرین اخبار
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد