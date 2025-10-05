سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت،برخورد سه دستگاه خودرو در بلوار انرژی اتمی،دو مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سمیعی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از برخورد یک دستگاه خودرو کامیونت جک باخودروی ام وی ام و سمند) در بلوار موذن،تقاطع بلوار انرژی اتمی،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی کامیونت جک در اثر برخورد با خودرو ام وی ام(پارک شده در حاشیه بلوار) و خودروی سمند در حال حرکت منجر مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودرو سمند (مذکر حدودا ۶۵ ساله) و مصدومیت خودروی کامیونت جک(مذکر حدودا ۶۰ ساله)شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به انضمام دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.