سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج گفت،برخورد سه دستگاه خودرو در بلوار انرژی اتمی،دو مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سمیعی گفت: در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵، از برخورد یک دستگاه خودرو کامیونت جک باخودروی ام وی ام و سمند) در بلوار موذن،تقاطع بلوار انرژی اتمی،مطلع شدیم که بلافاصله نیروهای عملیاتی از ایستگاه های ۳ و ۲۲ به محل حادثه اعزام شدند.

 سخنگوی سازمان افزود: در این حادثه یک دستگاه خودروی کامیونت جک در اثر برخورد با خودرو ام وی ام(پارک شده در حاشیه بلوار) و خودروی سمند در حال حرکت منجر مصدوم و محبوس شدن هدایت کننده خودرو سمند (مذکر حدودا ۶۵ ساله) و مصدومیت خودروی کامیونت جک(مذکر حدودا ۶۰ ساله)شد که با تلاش آتش نشانان افراد از داخل خودرو خارج، تحویل عوامل اورژانس و موقعیت حادثه ایمن سازی شد.

وی بیان کرد:برای امداد رسانی به این حادثه هشت نفر نیروی عملیاتی به انضمام دو دستگاه خودرو امدادی به محل اعزام شدند.

برچسب ها: برخورد خودروها ، حادثه رانندگی
خبرهای مرتبط
تصادف در جاده چالوس ۱۰ مصدوم برجا گذاشت
مصدومیت یک نفر در برخورد دو دستگاه خودرو در آزادراه کرج - قزوین
در بسته حوادث ۲ تیرماه بخوانید؛
وقوع سانحه رانندگی در جاده ایذه، ۶ کشته و مصدوم برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل و به‌صورت دورکاری اجرا می‌شود
آغاز مرحله سوم پویش جشن عاطفه ها در البرز
بیش از ۲۵ هزار خانوار البرزی زیر چتر حمایت بیمه روستاییان و عشایر
آخرین اخبار
پنجشنبه‌ها در دستگاه‌های اجرایی استان تعطیل و به‌صورت دورکاری اجرا می‌شود
بیش از ۲۵ هزار خانوار البرزی زیر چتر حمایت بیمه روستاییان و عشایر
آغاز مرحله سوم پویش جشن عاطفه ها در البرز
امحای حدود ۱۱ تن موادمخدر در البرز
آغاز برداشت گردو در بخش چندار
کنترل بازار و حمایت از تولیدکنندگان داخلی در اولویت برنامه‌های استان است
هشدار پلیس فتاکلاهبرداری‌ اینترنتی در پوشش فروش آنلاین
برخورد ۳ دستگاه خودرو ۲ مصدوم بر جای گذاشت