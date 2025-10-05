باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده یگان تکاوری یگانهای ویژه پاسداران فراجا از اجرای سلسله عملیاتهای موفق این یکان در ۴۸ ساعت گذشته و کشف و ضبط ۴۴ تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد.
سرهنگ عزتالله غلامی با اعلام این خبر افزود: در ادامه مأموریتهای قاطع و هوشمندانه یگانهای ویژه پاسداران فراجا برای صیانت از امنیت و ثبات کشور، یگان تکاوری با انجام چندین عملیات هدفمند در نقاط مختلف، دستاوردهای مهمی را رقم زد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیاتها افزود: در ۴۸ ساعت گذشته، تکاوران این یگان موفق به کشف ۳۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر، ۴۴ تن سنگ سیلیس قاچاق به ارزش ۵۸۰ میلیون تومان، ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان شدند.
فرمانده یگان تکاوری ادامه داد: در جریان این عملیاتها، ۱۰ دستگاه خودرو و موتورسیکلت توقیف و ۱۰۰ نفر از اتباع غیرمجاز به همراه ۲۰ قاچاقچی حرفهای دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.
سرهنگ غلامی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای تحت امر خود تأکید کرد: این موفقیتها حاصل اقتدار، هوشیاری و آمادگی دائمی تکاوران فراجا است؛ نیروهایی که با ایمان، انضباط و روحیه جهادی در مسیر تحقق امنیت پایدار و مقابله با هرگونه ناامنی و قاچاق، از هیچ کوششی فروگذار نمیکنند.
وی با گرامیداشت هفته فراجا، یگان تکاوری را بازوی توانمند انتظامی کشور در مبارزه با جرائم سازمانیافته و قاچاق کالا و سوخت دانست و خاطرنشان کرد: این یگان همچنان در خط مقدم دفاع از امنیت اقتصادی کشور ایستاده است.
منبع: فراجا