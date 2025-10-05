باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ملی‌پوش جودوکار با تاکسی اینترنتی کار می‌کند + فیلم

ملی پوش جودوی ناشنوایان و کم‌شنوایان در خصوص وضعیت کاری خود نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ علی سلحشور، ملی پوش جودوی ناشنوایان و کم‌شنوایان با حضور در برنامه صبح بخیر ایران‌ در مورد وضعیت کاری خود توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط

اردویی که بر 3 ماه حاشیه، خط بطلان کشید!

اعزام جودوکاران به بازی های کشورهای اسلامی

ملی‌پوش جودوکار با تاکسی اینترنتی کار می‌کند + فیلم
young journalists club

اعزام جودوکاران ناشنوای اصفهان برای اولین بار به تیم ملی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
افشاگری مجری سرشناس آمریکایی در رابطه با حضور افسران صهیونیست در آمریکا + فیلم
۹۴۶

افشاگری مجری سرشناس آمریکایی در رابطه با حضور افسران صهیونیست در آمریکا + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
افزایش جذب گردشگر در نصف جهان + فیلم
۷۷۶

افزایش جذب گردشگر در نصف جهان + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم
۶۷۶

ورود پیکر مطهر ۴۶ شهید تازه تفحص شده به میهن + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
چریک‌های رسانه شناس + فیلم
۶۶۷

چریک‌های رسانه شناس + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
آماده هر نبرد جدید برای رویارویی با دشمن هستیم! + فیلم
۵۶۳
جانباز حادثه انفجار پیجر در لبنان:

آماده هر نبرد جدید برای رویارویی با دشمن هستیم! + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.