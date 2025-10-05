سخنگوی سازمان آتش نشانی شهرداری تهران از حریق یک سفره خانه سنتی در خیابان شهید رجایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره جزئیات این حادثه گفت: ساعت ۰۱:۴۳ بامداد امروز (یکشنبه) وقوع آتش‌سوزی در یک بارانداز و گاراژ واقع در خیابان شهید رجایی، مسیر جنوب به شمال، نرسیده به ایستگاه ورزشگاه به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله چهار ایستگاه آتش‌نشانی به همراه دو دستگاه خودروی بارآور، نردبان هیدرولیکی، تانکر آب و خودروی حامل تجهیزات تنفسی به محل اعزام شدند.

وی افزود: محل حادثه یک گاراژ بزرگ بود که در بخش غربی آن در طبقه همکف چندین باب مغازه وجود داشت و در طبقه فوقانی، یک سفره‌خانه سنتی به وسعت حدود ۳۰۰ مترمربع و در مجاورت آن چند دفتر کار و اتاق استراحت با مجموع وسعتی نزدیک به ۸۰۰ مترمربع قرار داشت. تمامی بخش‌های طبقه بالا با سقف‌های شیروانی به هم متصل بودند.

ملکی با اشاره به اینکه در زمان رسیدن آتش‌نشانان، قسمت سفره‌خانه سنتی دچار آتش‌سوزی شدید شده بود، گفت: این محل در زمان حادثه تعطیل بود، اما با گشودن در‌های ورودی، بخشی از سقف به علت شدت حرارت تخریب شد. خوشبختانه کسی در این بخش حضور نداشت. همزمان نیرو‌های امدادی از بخش‌های دیگر سه نفر را از داخل گاراژ خارج کردند که دچار آسیب‌دیدگی نشده بودند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی ادامه داد: آتش به سرعت به سقف‌های شیروانی سرایت کرده بود و حدود ۸۰۰ مترمربع از سقف‌ها در حال شعله‌وری و ریزش به سمت مغازه‌ها و دفاتر کار بودند. آتش‌نشانان از چند جهت عملیات را آغاز کردند و موفق شدند از سرایت حریق به دیگر بخش‌ها جلوگیری کنند. در نهایت، تنها سفره‌خانه سنتی که کانون اصلی آتش بود، دچار خسارت شد.

وی افزود: نیرو‌های عملیاتی پس از خاموش‌سازی کامل، اقدام به شکافتن بخش‌هایی از سقف کردند تا از وجود احتمالی آتش‌های پنهان در لایه‌های داخلی اطمینان حاصل کنند. خوشبختانه در این حادثه موردی از مصدومیت یا تلفات جانی گزارش نشده است.

ملکی در پایان گفت: آتش‌سوزی به طور کامل مهار و عملیات تخلیه دود و لکه‌گیری انجام شده است. در حال حاضر نیرو‌های آتش‌نشانی در حال ایمن‌سازی نهایی محل هستند و به‌زودی محل جهت بررسی علت حادثه به کارشناسان مربوط تحویل داده خواهد شد.