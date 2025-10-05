خلیل الحیه برای اولین بار از زمان تجاوز رژیم صهیونیستی به محل اقامت سران حماس در دوحه در انظار عمومی حضور یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خلیل الحیه از رهبران جنبش حماس و رئیس هیئت مذاکره‌کننده این جنبش برای اولین بار از ۹ سپتامبر، زمانی که اسرائیل به محل اقامت سران حماس در دوحه حمله کرد، در انظار عمومی ظاهر شد. 

ویدئویی از سخنرانی وی از کانال تلویزیونی قطری العربی پخش شده است. در طول سخنرانی رئیس هیئت مذاکره کننده حماس درباره شهادت پسرش در حمله به پایتخت قطر صحبت کرد. هنوز هیچ خبری مبنی بر اینکه آیا الحیه قصد دارد هیئت این جنبش را که در ۶ اکتبر برای دور دیگری از رایزنی‌های غیرمستقیم با اسرائیل به قاهره سفر خواهد کرد، رهبری کند، منتشر نشده است.

در ۹ سپتامبر، سلسله انفجار‌هایی دوحه را لرزاند. اندکی پس از آن، سرویس مطبوعاتی ارتش اسرائیل گزارش داد که ارتش با پشتیبانی سرویس امنیت عمومی و نیروی هوایی، نمایندگان حماس را هدف قرار داده است. ماجد بن محمد الانصاری، مشاور نخست وزیر قطر و سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تأیید کرد که اسرائیل مسئول این حمله بوده است. به گفته وزارت کشور امارات، یک افسر امنیتی کشته و چندین نفر دیگر زخمی شده‌اند.

حماس گزارش‌های رسانه‌ها مبنی بر شهادت اعضای هیئت مذاکره‌کننده این جنبش را تکذیب کرد، اما اعلام کرد که شش نفر، از جمله پسر خلیل الحیه در این حمله به شهادت رسیده اند. در ۱۲ سپتامبر، حماس رسماً از زنده ماندن الحیه خبر دادند.

روزنامه الشرق الاوسط ادعا کرد که دو عضو دفتر سیاسی این جنبش در حمله اسرائیل زخمی شده‌اند که حال یکی از آنها وخیم است. نام آنها ذکر نشده است.

منبع: تاس

