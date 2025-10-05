باشگاه خبرنگاران جوان - قباد مرادی مدیر مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت، درباره آخرین وضعیت عفونتهای تنفسی در گردش اظهار کرد: بررسی وضعیت بیماران دارای عفونتهای تنفسی سرپایی و بستری در هفته پایانی شهریور ماه نسبت به هفته سوم آخرین ماه فصل تابستان تغییر چندانی نکرده و به عبارت دیگر میتوان گفت که میزان مراجعه، روند افزایشی یا کاهشی را نشان نمیدهد.
وی درباره جزئیات مراجعه به مراکز درمانی اظهار کرد: یافتههای دیدهوری بیانگر این است که ۱۱.۳ درصد از مراجعان سرپایی به پزشکان، علائم شبه آنفلوآنزا و عفونتهای تنفسی دارند و همچنین ۸.۷ درصد از افراد بستری شده نیز علائم عفونتهای تنفسی شدید را تجربه کردهاند.
او افزود: نتایج بررسی پایگاههای دیدهوری تست تنفسی از مرجعهکنندگان دارای علائم عفونت تنفسی شدید و سرپایی به مراکز درمانی بیانگر این است که ۰.۹ درصد از این افراد به آنفلوآنزا و ۸.۹ درصد نیز به کووید_۱۹ مبتلا هستند. این آمار و ارقام به صورت طبیعی مشابه روندهای معمول فصلی است و غیرطبیعی نیست.
مرادی درباره وضعیت آنفلوآنزا در هفته پایانی شهریور ماه نسبت به دو سال گذشته گفت: بر اساس آخرین گزارش نظام مراقبت آزمایشگاهی آنفلوآنزا، نتایج تستهایی که در آزمایشگاه مرجع ملی آنفلوآنزا و ۱۷ قطب دیگر، آزمایش شدهاند، بیانگر این است که میزان فعالیت ویروس آنفلوآنزا در هفته پایانی شهریور ماه پایین است.
وی درباره اثرگذاری واکسن آنفلوآنزا و بهترین زمان تزریق آن گفت: میزان اثربخشی واکسن آنفلوآنزا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد و بهترین زمان تزریق از شهریور تا اواخر مهرماه و در صورت امکان اواسط آبان است. البته در صورت ایجاد موجهای آنفلوآنزا توصیه میشود افراد آسیبپذیری که واکسن تزریق نکردهاند، میتوانند به شرط رعایت احتیاط پیشگیرانه بعد از این زمان هم واکسن را دریافت کنند.
مدیرکل مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت همچنین گفت: توصیه میشود که افراد آسیبپذیر مانند سالمندان، افراد دارای بیماریهای زمینهای، افراد دارای ضعف سیستم ایمنی، زنان باردار به ویژه زنانی که سه ماهه دوم و سوم بارداری آنان در پاییز و زمستان است، واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. کارکنان بهداشتی درمانی به ویژه گروهی که با گروههای پرخطر در تماس هستند برای پیشگیری از انتقال بیماری به بیماران پرخطر توصیه میشود، واکسینه شوند.
منبع: ایسنا