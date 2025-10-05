باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به معضل ترافیکی در خیابان شهید وفایی منطقه ۱۶ گفت: ماهیت کارکرد فرامنطقه‌ای میدان بهمن، به‌ویژه در بخش توزیع گوشت و مرغ تهران، باعث شده تا خیابان شهید وفایی شاهد حجم بالای تردد و توقف خودرو‌های حمل و نقل پروتئین باشد که این امر، به ویژه در ساعات اولیه صبح، عبور و مرور را مختل کرده است و زیرساخت‌های فعلی پیرامون میدان، کشش این میزان بار ترافیکی را ندارند.

وی افزود: به منظور رفع موقت و فوری این مشکل، پس از رایزنی با رئیس پلیس راهور تهران ، طرح جداسازی یک لاین مجزا از خیابان شهید وفایی برای عبور روان خودرو‌ها به تصویب رسیده است. این اقدام موقت، به نحو قابل توجهی از ازدحام موجود را کاهش خواهد داد و کارآمد است.

شهردار منطقه ۱۶ در ادامه به برنامه اساسی‌تر منطقه برای حل پایدار این معضل اشاره کرد و گفت: برنامه نهایی ما، جابجایی بخش گوشت و پروتئین تهران از میدان بهمن است. در این راستا، مذاکراتی با معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، صورت گرفته و ایشان نیز با این امر موافق هستند.

کاشانی‌پور از پیگیری همزمان دو گزینه جانمایی برای این انتقال خبر داد و گفت: اولین گزینه، انتقال این بخش به میدان بزرگ میوه و تره‌بار است که مراحل شهرسازی و اخذ مجوز‌های لازم آغاز شده است. گزینه دوم و جایگزین، جانمایی مناسب این بخش در محلی دیگر در خود منطقه ۱۶ است؛ محلی که دسترسی‌های عالی به بزرگراه‌ها داشته و هیچ‌گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد ننماید.

وی در پایان تاکید کرد: جدیت در پیگیری این دو گزینه برای انتقال دائمی بخش پروتئین وجود دارد و تا تحقق این هدف اساسی، طرح جداسازی لاین به عنوان اقدام موقت به سرعت اجرایی خواهد شد تا آسایش شهروندان فراهم گردد.