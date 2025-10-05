شهردار منطقه ۱۶ تهران از آغاز اقدامات جدی برای حل ریشه‌ای معضل ترافیک ناشی از فعالیت میدان میوه و تره‌بار بهمن در خیابان شهید وفایی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - حسین کاشانی‌پور شهردار منطقه ۱۶ تهران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به معضل ترافیکی در خیابان شهید وفایی منطقه ۱۶ گفت: ماهیت کارکرد فرامنطقه‌ای میدان بهمن، به‌ویژه در بخش توزیع گوشت و مرغ تهران، باعث شده تا خیابان شهید وفایی شاهد حجم بالای تردد و توقف خودرو‌های حمل و نقل پروتئین باشد که این امر، به ویژه در ساعات اولیه صبح، عبور و مرور را مختل کرده است و زیرساخت‌های فعلی پیرامون میدان، کشش این میزان بار ترافیکی را ندارند.

وی افزود: به منظور رفع موقت و فوری این مشکل، پس از رایزنی با رئیس پلیس راهور تهران ، طرح جداسازی یک لاین مجزا از خیابان شهید وفایی برای عبور روان خودرو‌ها به تصویب رسیده است. این اقدام موقت، به نحو قابل توجهی از ازدحام موجود را کاهش خواهد داد و کارآمد است.

شهردار منطقه ۱۶ در ادامه به برنامه اساسی‌تر منطقه برای حل پایدار این معضل اشاره کرد و گفت: برنامه نهایی ما، جابجایی بخش گوشت و پروتئین تهران از میدان بهمن است. در این راستا، مذاکراتی با معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، صورت گرفته و ایشان نیز با این امر موافق هستند.

کاشانی‌پور از پیگیری همزمان دو گزینه جانمایی برای این انتقال خبر داد و گفت: اولین گزینه، انتقال این بخش به میدان بزرگ میوه و تره‌بار است که مراحل شهرسازی و اخذ مجوز‌های لازم آغاز شده است. گزینه دوم و جایگزین، جانمایی مناسب این بخش در محلی دیگر در خود منطقه ۱۶ است؛ محلی که دسترسی‌های عالی به بزرگراه‌ها داشته و هیچ‌گونه مزاحمتی برای شهروندان ایجاد ننماید.

وی در پایان تاکید کرد: جدیت در پیگیری این دو گزینه برای انتقال دائمی بخش پروتئین وجود دارد و تا تحقق این هدف اساسی، طرح جداسازی لاین به عنوان اقدام موقت به سرعت اجرایی خواهد شد تا آسایش شهروندان فراهم گردد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: میدان بهمن ، ترافیک
خبرهای مرتبط
علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟
پایش مستمر بازار و تأمین کافی کالا‌های اساسی در تهران/ نظارت‌ها بر انبار‌های بزرگ تشدید می‌شود
رفع مشکل ترافیکی میدان بهمن/ گره‌های ترافیکی از مهم‌ترین مشکلات شهروندان است
فعالیت مستمر گشت‌های نظارتی تعزیرات/ مشکلی در عرضه گوشت و مرغ وجود ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
آخرین اخبار
اجرای سریع پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان تهران با رفع موانع اداری
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
آغاز پرداخت خسارات اثاثیه از پایان مهر ماه
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
ورود ۸ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل پرتقاضای منطقه۸
تهران آماده بارش‌های پاییزی می‌شود
بهره‌برداری از ۴ پارکینگ عمومی تا بهار
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد/ثبت نام فقط تا ۲۵ مهر ماه
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ممنوعیت ورود به بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری برای نوجوانان ۱۶ ساله دارای گواهینامه
تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی، شکواییه‌های ارجاعی و نظارت بر بازداشت‌ها با جدیت دنبال شود
اعتراض رسمی ایران به کشور‌های همسایه برای تجاوز رژیم صهیونی
اعتراض آنلاین به تخلفات و بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی
میدان فتح تا نیمه آبان به بهره‌برداری کامل می‌رسد
بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیماران در کنار بیمارستان‌ها
علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟
متادون، پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی است
شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو کار اشتباهی است
ادمین بزرگ‌ترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی دستگیر شد
گره ترافیکی در اطراف میدان بهمن/ توزیع گوشت از میدان تره بار بهمن جدا می‌شود
آتش‌سوزی گسترده در گاراژی واقع در خیابان رجایی
کشف ۴۴ تن سنگ سیلیس و ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران فراجا
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی قرار دارد