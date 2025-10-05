باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس کاهش بلایای طبیعی کشور اندونزی روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد دانش‌آموزانی که پس از فروریختن ساختمان یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی در اندونزی جان خود را از دست داده‌اند، از ۱۶ نفر در روز قبل به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

این آژانس اعلام کرد که تلاش‌ها برای هفتمین روز متوالی برای جستجوی اجساد ۲۷ دانش‌آموز که هنوز مفقود اعلام شده‌اند - که اکثر آنها پسران نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله هستند - که در زیر آوار گرفتار شده‌اند، ادامه دارد.

به گفته این آژانس، جرثقیل‌هایی برای حفاری آوار مستقر شده‌اند و تلاش‌های جست‌و‌جو و تخلیه ۶۰ درصد تکمیل شده است و این آژانس اعلام کرد که انتظار دارد تمام آوار را پاکسازی کرده و جست‌و‌جو را روز دوشنبه به پایان برساند.

مدرسه الخوزینی در شهر سیدوارجو در استان جاوه شرقی دوشنبه گذشته بر سر صد‌ها دانش‌آموز نوجوان در حین نماز عصر فرو ریخت زیرا پایه‌های آن قادر به پشتیبانی از کار‌های ساختمانی در حال انجام در طبقات فوقانی نبود.

روز جمعه، امدادگران پس از عدم یافتن نشانه‌های حیات در تلاش‌های قبلی، اجازه والدین را برای استفاده از تجهیزات سنگین دریافت کردند.

امدادگران در بقایای ساختمان تونل‌هایی را حفر کردند، نام پسران را صدا زدند و از حسگر‌ها برای تشخیص هرگونه حرکتی استفاده کردند، اما هیچ نشانه‌ای از حیات پیدا نکردند. الخوزینی یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی است.

منبع: رویترز