تعداد دانش‌آموزانی که پس از فروریختن ساختمان یک مدرسه شبانه‌روزی در اندونزی جان خود را از دست داده‌اند به ۳۶ نفر افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - آژانس کاهش بلایای طبیعی کشور اندونزی روز یکشنبه اعلام کرد که تعداد دانش‌آموزانی که پس از فروریختن ساختمان یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی در اندونزی جان خود را از دست داده‌اند، از ۱۶ نفر در روز قبل به ۳۶ نفر افزایش یافته است. 

این آژانس اعلام کرد که تلاش‌ها برای هفتمین روز متوالی برای جستجوی اجساد ۲۷ دانش‌آموز که هنوز مفقود اعلام شده‌اند - که اکثر آنها پسران نوجوان ۱۳ تا ۱۹ ساله هستند - که در زیر آوار گرفتار شده‌اند، ادامه دارد.

به گفته این آژانس، جرثقیل‌هایی برای حفاری آوار مستقر شده‌اند و تلاش‌های جست‌و‌جو و تخلیه ۶۰ درصد تکمیل شده است و این آژانس اعلام کرد که انتظار دارد تمام آوار را پاکسازی کرده و جست‌و‌جو را روز دوشنبه به پایان برساند.

مدرسه الخوزینی در شهر سیدوارجو در استان جاوه شرقی دوشنبه گذشته بر سر صد‌ها دانش‌آموز نوجوان در حین نماز عصر فرو ریخت زیرا پایه‌های آن قادر به پشتیبانی از کار‌های ساختمانی در حال انجام در طبقات فوقانی نبود.

روز جمعه، امدادگران پس از عدم یافتن نشانه‌های حیات در تلاش‌های قبلی، اجازه والدین را برای استفاده از تجهیزات سنگین دریافت کردند.

امدادگران در بقایای ساختمان تونل‌هایی را حفر کردند، نام پسران را صدا زدند و از حسگر‌ها برای تشخیص هرگونه حرکتی استفاده کردند، اما هیچ نشانه‌ای از حیات پیدا نکردند. الخوزینی یک مدرسه شبانه‌روزی اسلامی است.

منبع: رویترز

برچسب ها: حوادث بین الملل ، اندونزی
خبرهای مرتبط
اعزام تیم پزشکی اندونزی به کنر برای کمک به زلزله‌زدگان
بیش از ۱۰۰ کشته و زخمی درپی فروریختن مدرسه‌ای در اندونزی+ فیلم
زلزله شدید ۶ ریشتری اندونزی را لرزاند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آخرین اخبار
حماس گزارش العربیه را تکذیب کرد
مکرون دولت جدید فرانسه را معرفی کرد
العربیه: حماس جمع‌آوری اجساد اسرای اسرائیلی را آغاز کرده است
رسانه‌های عربی: حماس پیش از مذاکرات، فهرست درخواست‌های خود را ارائه کرد
ترامپ: تقریبا همه با طرح آتش‌بس غزه موافقت کرده‌اند
راهپیمایی گسترده مردم هلند در میانه باران برای حمایت از مردم غزه + تصاویر
ورود خودرو‌های سنگین مصری به غزه برای ساخت اردوگاه آوارگان 
قرقیزستان ۱۳۰ تُن کمک بشردوستانه به افغانستان ارسال کرد
آموزش دختران کلید توسعه اقتصادی افغانستان
هشدار فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ درباره بحران انسانی در مناطق زلزله‌زده افغانستان
نشست امنیتی طالبان در قندهار با محوریت بررسی وضعیت پایگاه بگرام
مارکو روبیو: جنگ غزه هنوز تمام نشده است
گفتگوی پر تنش نتانیاهو و ترامپ پس از پاسخ مثبت حماس به طرح آتش‌بس
پاپ لئو چهاردهم: امیدواریم طرح آتش‌بس غزه به نتایج مطلوب برسد
صعود کوهنوردان مهاجر افغانستانی به سه قله البرز با پیام آزادی و امید
اسرائیل طرح جدیدی برای شهرک‌سازی در شمال کرانه باختری تصویب کرد
آزادی اولین گروه از اسپانیایی‌های بازداشت‌شده در حمله به کاروان صمود
شمار شهدای غزه به بیش از ۶۷ هزار نفر رسید
فعالان فرانسوی و بلژیکی ناوگان صمود اعتصاب غذا کردند
نروژ جنگنده‌های اف-۳۵ را برای گشت‌زنی در مرز لهستان مستقر می‌کند
اختیارات جدیدی به پلیس انگلیس در ارتباط با اعتراضات داده می‌شود
آنچه باید از مذاکرات غزه در مصر بدانیم
بیانیه مشترک شماری از کشورهای عربی و اسلامی در حمایت از پاسخ حماس به طرح ترامپ
کاتس: اگر توافق نباشد، شدت حملات به غزه افزایش می‌یابد
ناوگانِ عازم غزه به آب‌های بین‌المللی در نزدیکی اسکندریه مصر نزدیک می‌شود
پوتین: ارسال موشک‌های تاماهاک آمریکا به اوکراین، روابط با واشنگتن را نابود می‌کند
حمله موشکی یمن به اهداف حساس در قدس اشغالی
ادعای پستوریوس: روسیه ممکن است طی چند سال آینده به کشور‌های ناتو حمله کند
لهستان هواپیماهای جنگی خود را به پرواز درآورد
بازگشایی فرودگاه ویلنیوس پس از گزارش حضور بالون‌های مرموز