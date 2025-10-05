مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: پایداری شبکه و اصلاح فرهنگ مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با حضور هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، عبدالرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی، دکتر جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس و جمعی از مدیران و روئسای واحدهای صنعت نفت مستقر در فارس و کارکنان شرکت گاز استان برگزار شد.
در این مراسم از خدمات ارزشمند وحید بهفر در دوران تصدی مدیریت عامل شرکت گاز استان فارس قدردانی و مهندس محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.
در این آیین، صیدالی با اشاره به نقش محوری شرکت گاز استان فارس در توسعه و رونق استان گفت: پایداری شبکه و اصلاح فرهنگ مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است. وابستگی بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، ضرورت مدیریت مصرف، افزایش بهرهوری و همراهی مردم را دوچندان کرده است.
او افزود: زمستان گذشته بدون قطعی در بخش خانگی سپری شد، اما فشار زیادی بر صنایع و نیروگاهها وارد آمد. امسال تمرکز ما بر حفظ تعادل میان تأمین پایدار گاز خانگی و استمرار تولید در بخش صنعت است.
توکل رئیس مجمع نمایندگان استان، و نماینده مردم شهرستانهای کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی با تبریک به مدیرعامل جدید و تقدیر از تلاشهای مهندس بهفر گفت: گاز، ستون توسعه صنعتی و کشاورزی فارس است. هیچ توسعهای بدون انرژی پایدار امکانپذیر نیست و باید با برنامهریزی دقیق و مدیریت علمی از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شود.
او با اشاره به نقش تأثیرگذار کارکنان صنعت گاز در خدمترسانی به مردم افزود: خدمت در صنعت گاز نوعی جهاد است؛ چرا که با کار بیوقفه این مجموعه، گرمای زندگی در دورترین نقاط استان برقرار میماند. امیدواریم با تداوم این مسیر، فارس بهطور کامل در زمره استانهای سبز کشور قرار گیرد.
توکل همچنین بر اهمیت نگاه توسعهای به زیرساختهای گازرسانی تأکید کرد و گفت: نمایندگان استان از هر برنامهای که به توسعه شبکه، پایداری خطوط و افزایش بهرهوری کمک کند، حمایت خواهند کرد. همدلی بین دولت، مجلس و مجموعه شرکت ملی گاز میتواند زمینهساز جهشی تازه در خدمترسانی به مردم باشد.
جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، ضمن ابلاغ پیام استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی، از تعامل سازنده شرکت گاز فارس با مدیریت ارشد استان قدردانی کرد و گفت: شرکت گاز از منظمترین و پاسخگوترین دستگاههای خدماترسان استان است و طی سالهای اخیر کمترین میزان نارضایتی از عملکرد آن گزارش شده است.
او همچنین خواستار توجه بیشتر مدیرعامل جدید به موضوع مولدسازی داراییها و فرهنگسازی در مصرف بهینه گاز شد و افزود: با توجه به چالش تراز انرژی کشور و پیشِرو بودن فصل سرما، لازم است همه دستگاهها و مردم در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا زمستان بدون مشکل سپری شود.
در پایان مراسم، از خدمات وحید بهفر در دوران مدیریت وی تقدیر و برای محمدرضا زارعیان در مسئولیت جدید، آرزوی توفیق شد.