مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: پایداری شبکه و اصلاح فرهنگ مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت گاز استان فارس با حضور هوشنگ صیدالی، مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، عبدالرضا توکل رئیس مجمع نمایندگان استان فارس و نماینده مردم شهرستان‌های کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی، دکتر جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس و جمعی از مدیران و روئسای واحد‌های صنعت نفت مستقر در فارس و کارکنان شرکت گاز استان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات ارزشمند وحید بهفر در دوران تصدی مدیریت عامل شرکت گاز استان فارس قدردانی و مهندس محمدرضا زارعیان به عنوان مدیرعامل جدید معرفی شد.

در این آیین، صیدالی با اشاره به نقش محوری شرکت گاز استان فارس در توسعه و رونق استان گفت: پایداری شبکه و اصلاح فرهنگ مصرف، دو مأموریت اصلی شرکت ملی گاز ایران در سال جاری است. وابستگی بیش از ۷۰ درصد سبد انرژی کشور به گاز طبیعی، ضرورت مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری و همراهی مردم را دوچندان کرده است.

او افزود: زمستان گذشته بدون قطعی در بخش خانگی سپری شد، اما فشار زیادی بر صنایع و نیروگاه‌ها وارد آمد. امسال تمرکز ما بر حفظ تعادل میان تأمین پایدار گاز خانگی و استمرار تولید در بخش صنعت است.

توکل رئیس مجمع نمایندگان استان، و نماینده مردم شهرستان‌های کوار، سروستان و خرامه در مجلس شورای اسلامی با تبریک به مدیرعامل جدید و تقدیر از تلاش‌های مهندس بهفر گفت: گاز، ستون توسعه صنعتی و کشاورزی فارس است. هیچ توسعه‌ای بدون انرژی پایدار امکان‌پذیر نیست و باید با برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت علمی از هدررفت این منبع ارزشمند جلوگیری شود.

او با اشاره به نقش تأثیرگذار کارکنان صنعت گاز در خدمت‌رسانی به مردم افزود: خدمت در صنعت گاز نوعی جهاد است؛ چرا که با کار بی‌وقفه این مجموعه، گرمای زندگی در دورترین نقاط استان برقرار می‌ماند. امیدواریم با تداوم این مسیر، فارس به‌طور کامل در زمره استان‌های سبز کشور قرار گیرد.

توکل همچنین بر اهمیت نگاه توسعه‌ای به زیرساخت‌های گازرسانی تأکید کرد و گفت: نمایندگان استان از هر برنامه‌ای که به توسعه شبکه، پایداری خطوط و افزایش بهره‌وری کمک کند، حمایت خواهند کرد. همدلی بین دولت، مجلس و مجموعه شرکت ملی گاز می‌تواند زمینه‌ساز جهشی تازه در خدمت‌رسانی به مردم باشد.

جمشیدی مدیرکل دفتر فنی استانداری فارس، ضمن ابلاغ پیام استاندار و معاون هماهنگی امور عمرانی، از تعامل سازنده شرکت گاز فارس با مدیریت ارشد استان قدردانی کرد و گفت: شرکت گاز از منظم‌ترین و پاسخگوترین دستگاه‌های خدمات‌رسان استان است و طی سال‌های اخیر کمترین میزان نارضایتی از عملکرد آن گزارش شده است.

او همچنین خواستار توجه بیشتر مدیرعامل جدید به موضوع مولدسازی دارایی‌ها و فرهنگ‌سازی در مصرف بهینه گاز شد و افزود: با توجه به چالش تراز انرژی کشور و پیش‌ِرو بودن فصل سرما، لازم است همه دستگاه‌ها و مردم در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند تا زمستان بدون مشکل سپری شود.

در پایان مراسم، از خدمات وحید بهفر در دوران مدیریت وی تقدیر و برای محمدرضا زارعیان در مسئولیت جدید، آرزوی توفیق شد.

برچسب ها: شرکت گاز فارس ، تودیع و معارفه
خبرهای مرتبط
حمایت از ۱۵ طرح پژوهشی در شرکت گاز فارس
بدهی ۵۶۳ میلیارد تومانی مشترکان فارس به شرکت گاز
گرمای گاز، امید بخش زندگی ۵۳۲ خانوار روستایی رستم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
لیلا ایزدی خرامه
۰۹:۳۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ما مردم ایران به هرحال تا وقتی در قید حیات هستیم باید قبض گاز خانه مان را پرداخت کنیم نبودیم بچه ها بابت مصرف گاز می بایست ای کار را انجام بدهند.
۰
۰
پاسخ دادن
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
آخرین اخبار
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
فعال‌سازی سامانه مراقبت دانش‌آموزان فارس از نیمه مهر
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
میدان مطهری، خاطره‌ای که به یادگار باقی خواهد ماند/ اصلاحات هندسی برای روان‌سازی ترافیک
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
رونمایی از پوستر سرود ۱۳ ستاره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فارس
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
۵۰۰ طرح مطالعه شده آبخیزداری فارس در انتظار تامین بودجه
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
افزایش صادرات غیر نفتی فارس در بازار‌های بین‌المللی
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در فارس
فارس دارای تیم در لیگ برتر تنیس روی میز ایران شد
گناه تماشاگران فجر چیست که باید تاوان قصورات احتمالی را بپردازند؟
پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف ۲ اولویت اصلی شرکت ملی گاز ایران