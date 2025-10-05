\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0644\u0627\u062f\u0646 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u06cc\u060c \u0645\u062a\u062e\u0635\u0635 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0635\u0628\u062d\u0627\u0646\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u062e\u0635\u0648\u0635 \u0648\u06cc\u062a\u0627\u0645\u06cc\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0645\u0627\u0644\u0648 \u0648 \u0644\u0628\u0648 \u062a\u0648\u0636\u06cc\u062d\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\n\u00a0\n\u00a0