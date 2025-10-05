ناوگان صمود به مقصد اول خودش شامل شکست سکوت و انفعال جامعه بشری نسبت به فجایع بی‌سابقه غزه دست یافت و امواج جدیدی از همدردی و احساس تکلیف مردمی را ایجاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناوگان صمود به مقصد اول خودش شامل شکست سکوت و انفعال جامعه بشری نسبت به فجایع بی‌سابقه غزه دست یافت و امواج جدیدی از همدردی و احساس تکلیف مردمی را ایجاد کرد که علائم آن را می‌توان در واکنش‌های بزرگ ملت‌ها در کشورهای مختلف مشاهده کرد.

مسافران ناوگان صمود از همان لحظه‌ای که دل به دریا زدند تا با پهلو گرفتن در سواحل فلسطین، کمک‌های انسان دوستانه خود را به مردم مظلوم و قهرمان غزه برسانند، می‌دانستند سفرشان یک سفر معمولی نیست که فاصله میان مبدأ و مقصد را مانند دیگر سفرهای دریایی طی کرده و چند روز بعد لنگر بیندازند. 

از همین رو، عنوان «صمود» با مفهوم تسلیم ناپذیری، استقامت، استواری، پایداری و مقاومت را برای ناوگان دریایی خویش برگزیدند تا نشان دهند که سختی‌ها و صعوبت راه را می‌دانند و عزم خویش را برای رسیدن به هدف جزم کرده‌اند. بر همین اساس مواجهه خشونت بار رژیم صهیونی و اسارت خود به دست این رژیم را پیش بینی و حتی خود را برای شرایط سخت‌تر آماده کرده‌اند. 

بر همین اساس می‌توان گفت ناوگان صمود پیش از آنکه در سواحل مقصد لنگر بیندازد، به مقاصد زیادی رسیده است: 

۱. ناوگان صمود به مقصد اول خودش شامل شکست سکوت و انفعال جامعه بشری نسبت به فجایع بی‌سابقه غزه دست یافت و امواج جدیدی از همدردی و احساس تکلیف مردمی را ایجاد کرد که علائم آن را می‌توان در واکنش‌های بزرگ ملت‌ها در کشورهای مختلف مشاهده کرد. 

۲. مقصد دوم ناوگان صمود عیان کردن بیش از پیش سبعیت رژیم صهیونیستی و حقانیت مردم مظلوم و قهرمان غزه بود که با رفتار غیرانسانی و غیرقانونی رژیم کودک کش صهیونی در قبال این ناوگان روشن گردید. 

۳. سومین مقصد ناوگان صمود پرده برداشتن از ماهیت واقعی حقوق بشر غربی و چهره لیبرال دموکراسی غرب است که با رفتار غیرقانونی رژیم در بازداشت سرنشینان این ناوگان دچار چالش جدیدی شده و به رغم مدعای خویش همچنان به حمایت جانیان و ظالمان ادامه می‌دهند. 

۴. مقصد بعدی ناوگان صمود استمرار این حرکت از سوی ناوگان‌های دیگر تا آزادی فلسطین است. چنانچه بلافاصله بعد از بازداشت ۴۷۰ سرنشین آن، ناوگان آزادی در مسیر غزه به حرکت درآمد. 

۵. پنجمین مقصد ناوگان صمود ایجاد امید در مردم غزه و همه آزادی خواهان جهان برای شکست محاصره مردم این خطه و آزادی فلسطین و سرزمین‌های اشغالی می‌باشد. 

۶. چشم اندازی که سرنوشت محتوم مقاومت امیدی که نشان دادن عجز و بیچارگی سران رژیم صهیونی بود که توان تصمیم درست در قبال حرکت‌های مسالمت آمیز و صلح طلبانه را ندارند. 

۷. مقصد ششم ناوگان صمود آشکار ساختن فاصله افکار عمومی جهان با فضای رسانه‌ای و دستگاه تبلیغاتی غرب است که بیانگر تنفر روزافزون ملت‌ها از کودک کشی و نسل کشی صهیونیست‌ها و حمایت دولت‌های قلدر جهان از آنهاست. نکته بسیار مهمی که برای جبهه مقاومت یک امتیاز بزرگ به حساب می‌آید. 

۸. ناوگان صمود یک هدف دیگر نیز داشت که به جداکردن حساب ملت‌ها از دولت و قدرت‌های جهان است. این ناوگان نشان داد دولت‌ها و ملت‌های زیادی از جهان در کنار مردم مظلوم قرار داشته و با رفتار سیاستمداران غرب و سکوت سازمان‌های بین‌المللی و انفعال کشورهای عرب سست عنصر همراه نیستند. ملت‌هایی که بارها تنفر خویش را با حضور خیابانی نشان داده و خونشان از جنایات دو سال گذشته رژیم در غزه به جوش آمده است. 

۹. این ناوگان همچنین نشان داد اهداف شوم رژیم صهیونی در غزه و تلاش‌های آن برای محو فلسطین، خلع سلاح مقاومت، تحقق رویای شوم نیل تا فرات هرگز محقق نخواهد شد و سقوط این رژیم و نابودی آن در افکار عمومی و اذهان مردم جهان رقم خورده است. موضوعی که ترامپ نیز بر آن اعتراف نموده و پس از جنگ ۱۲ روزه ایران اعلام داشت سران رژیم حتی اگر در بعد نظامی برنده جنگ باشند در افکار عمومی بازنده هستند. چراکه امروز سخن گفتن علیه آن حتی در کنگره امریکا امری عادی و برای برخی امتیاز محسوب می‌شود. 

۱۰. دهمین مقصدی که ناوگان صمود به آن رسید اثبات موفقیت آمیز نتیجه صمود و پایداری است. مقاومت راهی است که مردم مظلوم فلسطین، مردم یمن، مردم لبنان و ملت بزرگ ایران انتخاب نموده و به نتایج آن رسیده است. صمود می‌خواست اثبات کند تنها مسیر و معبر رسیدن به مقاصد دشوار و سخت، استواری و مقاومت است و از این راه می‌توان به مقاصد دشوار و اهداف بلند دست یافت.

منبع: روزنامه هفت صبح

برچسب ها: مردم غزه ، سواحل غزه ، کمک های انسان دوستانه
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۲۲:۳۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
وجدان های بیدارشده فلسطین را ورنج مردم غزه را فراموش نخواهند کرد
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
?♥️
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علیرضاازامل
۱۶:۰۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
انشاالله ملت ومردم روشن فکرحق طلب جهان روزبروزبیدارترمیشوند دست بدت همدیکه میدهند وکاراین قاسب کودک کش را ازروی زمین وجهان پاک میکنندانشاالله
۴
۳۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
کارهای بیهوده که هیچ دستاوردی برای غزه ندارد و شکست خورده است اصلا قابل تقدیر نیست وقتی اسرائیل اجازه کمک رسانی نمی‌دهد این فقط جنبه نمایشی دارد و هیچ معادله ای را تغيير نمی‌دهد الا در توهمات
۳۵
۲۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
یاامام رضا ع مدد
۱۵:۳۸ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مرگ بر آمریکا لعنت بر آمریکا مرگ بر اسرائیل لعنت بر اسرائیل مرگ بر ناتو لعنت بر ناتو مرگ بر غربگدا لعنت بر غربگدا مرگ بر دشمنان اسلام لعنت بر دشمنان دین اسلام و ایران
۱۵
۶۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
دل همه با حق هست این آمریکا و ... همه ریاکارند و آینده نشان میده حق پیروز هست
۱۱
۵۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
اسرائیل ساخته شده برای کشتن ،حالا کشتی چه کسی یا کی رو هم ،تامین کننده مالیشون تعیین میکنه.
این قوم هم مثل ادم اهنی شدن،فقط دارن میرن سراغ هدفی که براش پول گرفتن،نه احساس دارن،نه رحم دارن،نه انسانیت
پس انتظاری غیر از این رفتارشون نمیرفت.
خدا همه بشریت رو‌ از شر این ادم کش ها حفظ کنه
۱۲
۴۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۱۴:۱۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
صمود از صمد نشأت گرفته است و نيازمند توجه حق تعالي است
صمد صفت ذات اقدس الهي است
وصمود از خصوصيات مومنين است هرچقدر توجه به حق تعالي بيشتر باشد صمود يا پايداري مومنين نيز در برخورد با مشكلات بيشتر خواهد بود اميدوار
كه با اتحاد وهمبستگي همگاني ريشه ظلم بخشكد
۸
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
همه اش فیلم برای مظلوم نمائیه والا غربیا کوچکترین دلسوزی و رحم و شفقتی برای مسلمونا ندارن
۲۲
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
بی نشان
۱۲:۲۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
ولی.اگر سیاستمداران این کشورها .از مردمشون دفاع می کردند وبه نتانیو هشدار می دادند.که اگر انها را به گرگان بگیرند یا مانع کار انها شوند با اسراییل بر خورد می شود.نکردند.بجز ریس جمهور یک کشور کوچک که سفیران اسراییل را بیرون کردند.
۷
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
باید هی پشت هم کشتی فرستاده بشه
تا صهیونیست عاجز شوند و به زانو در ایند
۱۶
۵۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
صددرصد صحیحِ. اموزنده
۱۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۲ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
حرکت وجدان داران و ازادیخواهان صمود و تظاهرات
حامیان فلیسطینی
باعث شد که ترامپ تن به اتش بس بدهد
لطفا ادامه دهید که تاثیر گذار هستید
۱۱
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
یازدهم اینکه بنظر میاد هزینه ای انجام شده کم کم میخاد به ثمر برسه هر چند مثل ناوگان صمود نیمه راهه و دوازدهن اینکه کم کم حقانیت ما داره ثابت میشه و حرفمان کم کم میخاد به کرسی بشینه نثل ناوگان صمود نیمه راهه هنوز در خارج از سیاست و دو لتها حرعنون بیشتر مشخص شده
۱۳
۱۹
پاسخ دادن
