باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری مرکزی کره گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی بر لزوم توسعه مداوم قابلیت‌های دفاعی کشور تأکید کرد.

در ۴ اکتبر، او در مراسم افتتاحیه نمایشگاه سخت‌افزار نظامی «توسعه دفاعی-۲۰۲۵» در پیونگ یانگ سخنرانی کرد. او گفت که این نمایشگاه آخرین دستاورد‌های نوسازی مداوم و توسعه سریع نیرو‌های مسلح جمهوری دموکراتیک خلق کره، از جمله بازدارندگی هسته‌ای آن را به نمایش گذاشته است.

این نمایشگاه پیش از هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره برگزار می‌شود.

کیم جونگ اون گفت: «می‌خواهم بار دیگر تأکید کنم که ما هرگز نباید به خود اجازه دهیم که از برتری قابلیت‌های دفاعی کشورمان راضی باشیم و همچنین نباید به خاطر آن سرعت خود را کم کنیم. قابلیت‌های نظامی ما باید به طور پیوسته بهبود یابد.» او افزود که این تضمین صلح در کشور است.

رهبر کره شمالی خاطرنشان کرد که «اتحاد نظامی هسته‌ای» بین ایالات متحده و کره جنوبی «به سرعت در حال پیشرفت است.»

او گفت که واشنگتن و سئول «انواع مختلفی از رزمایش‌ها را برای اجرای سناریو‌های خطرناک طبق دستورالعمل‌های به اصطلاح عملیات هسته‌ای و کسب مهارت در آنها انجام می‌دهند.»

کیم جونگ اون گفت: «اخیراً، ایالات متحده در حال انجام اقداماتی برای گسترش ذخایر دارایی‌های نظامی خود در داخل و اطراف کره جنوبی است که تهدیدی واقعی و جدی برای امنیت کشور ما و دیگران در منطقه ایجاد می‌کند.»

او گفت که ایالات متحده حضور نظامی خود را در جنوب شبه جزیره کره افزایش می‌دهد تا «در صورت لزوم، حمله پیشگیرانه علیه دشمن» را تسهیل کند.

در پاسخ به این اقدامات، پیونگ یانگ اهداف جدیدی را برای «دارایی‌های ویژه» خود شناسایی کرد. کیم جونگ اون گفت: «فکر می‌کنم دشمن باید در نظر بگیرد که وضعیت امنیتی به کجا می‌رود. من در این مورد اظهار نظر دقیقی نخواهم کرد. آنها خودشان باید قضاوت کنند که آیا قلمرو جمهوری کره در هر صورت مکانی امن خواهد بود یا خیر.» وی افزود که پیونگ یانگ در پاسخ به این تهدید‌ها اقدامات بیشتری انجام خواهد داد.

منبع: تاس