عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بانک مرکزی در خیلی از کشورهای دنیا مستقل است یعنی زیر نظر دولت و تابع دستور دولت نیست.
وی اظهار داشت: بانکهای مرکزی در دنیا سیاستهای پولی و ارزی را به صورت مستقل دنبال میکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شوربختانه در ایران این نقیصه وجود دارد و قوه مقننه تاکنون تلاشهای زیادی داشته تا بتواند این نقیصه را برطرف کنند.
وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رغم تمامی تلاشها هنوز استقلال لازم را به نحو باید و شاید ندارد.
لاهوتی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران در اختیار دولتهاست به همین دلیل نمیتواند سیاست مستقلی را دنبال کند.
وی ادامه داد: دستوری که دولت به بانک مرکزی میدهد همان را بدون چون و چرا دنبال میکند حال اینکه سیاست مزبور غلط یا درست باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل مهم و اساسی تورم در کشور کسری بودجههای دولت است.
وی افزود: کسری بودجهای که دولتها با آن مواجه هستند بایستی از محلی این کسری بودجه جبران شود.
لاهوتی یادآورشد: متاسفانه این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی به شیوههای مختلف جبران میشود که این شیوههای مختلف میتواند در جامعه ایجاد تورم کند.