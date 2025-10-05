عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بانک مرکزی در خیلی از کشورهای دنیا مستقل است یعنی زیر نظر دولت و تابع دستور دولت نیست.

وی  اظهار داشت: بانک‌های مرکزی در دنیا سیاست‌های پولی و ارزی را به صورت مستقل دنبال می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شوربختانه در ایران این نقیصه وجود دارد و قوه مقننه تاکنون تلاش‌های زیادی داشته تا بتواند این نقیصه را برطرف کنند.

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رغم تمامی تلاش‌ها هنوز استقلال لازم را به نحو باید و شاید ندارد.

لاهوتی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران در اختیار دولت‌هاست به همین دلیل نمی‌تواند سیاست مستقلی را دنبال کند.

 وی ادامه داد: دستوری که دولت به بانک مرکزی می‌دهد همان را بدون چون و چرا دنبال می‌کند حال اینکه سیاست مزبور غلط یا درست باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل مهم و اساسی تورم در کشور کسری بودجه‌های دولت است.

وی افزود: کسری بودجه‌ای که دولت‌ها با آن مواجه هستند بایستی از محلی این کسری بودجه جبران شود.

لاهوتی یادآورشد: متاسفانه این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف جبران می‌شود که این شیوه‌های مختلف می‌تواند در جامعه ایجاد تورم کند.

برچسب ها: اقتصاد ، توسعه اقتصادی
خبرهای مرتبط
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
جبران عقب‌ماندگی در پرداخت تسهیلات اشتغال در نیمه دوم سال توسط بانک مرکزی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
کسری بودجه یعنی چی بگو دزدی بانکها با خصولتی ها
۰
۰
پاسخ دادن
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آخرین اخبار
توسعه نیروگاه‌های مقیاس کوچک راهکاری برای تنوع بخشی به سبد تولید برق
آورده متقاضیان تکمیل شد، اما واحد نهضت ملی مسکن تحویل داده نشد
مجوز استخدام ۶۳۵ عضو هیأت علمی پیمانی صادر شد
بانک‌ها یک بار برای همیشه مشکل کفایت سرمایه را حل کنند/ وام‌های خرد، کارت اعتباری شوند
بازگشت واحد یک نیروگاه بعثت به مدار تولید پس از تعمیرات فشرده ۱۰ روزه
کاهش دمای هوا در نوار شرقی کشور طی دو روز آینده
کارت رانندگان ناوگان شهری و بین‌شهری هوشمند صادر می‌شود
قرارداد تامین ناوگان ریلی به ارزش ۱۴.۵ همت امضا شد
تقویت دیپلماسی حمل‌ونقل از سوی وزارت راه و شهرسازی / وابستگی به نفت کاهش می‌یابد
واردات یک‌میلیون و ۶۰۰ هزارتن برنج راه حلی برای ایجاد تعادل در بازار
افزایش ۵درصدی حمل‌ونقل بار و مسافر در کشور/ سرمایه‌گذاری ۶.۵ همتی بخش خصوصی در صنعت ریل کشور
آغاز تحویل اتوبوس‌های ساخت داخل از ماه آینده
۸۵ درصد از تولیدات لوکوموتیو داخلی سازی شد
از ورود نقدینگی پرقدرت تا کاهش ارزش معاملات بازار سرمایه
دستورالعمل تاسیس، فعالیت، انحلال و نظارت بر کارگزاران رمزپول به تصویب هیات عالی بانک مرکزی رسید
صادرات ۵۰ درصدی محصولات سرمایشی و گرمایشی
ارزش تولید فرآورده‌های خام دامی کشور ۱۶ میلیارد دلار است+ فیلم
۵ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار در بافت‌های فرسوده کشور ساکن هستند+ فیلم
تخصیص سالانه ۵۰ همت اعتبار لازمه اجرای مصوبه الگوی کشت
تراکم جمعیتی در تهران بالاتر از حد استاندارد است/ سکونت ۴۰۰ نفر در هر هکتار + فیلم
ذخایر سوخت مایع در مخازن نیروگاهی و شرکت ملی پخش ۲ برابر شد
ایران رتبه هشتم تولید تخم مرغ در دنیا را داراست
ضوابط جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و کاهش تورم اعلام شد
پیش فروش جدید سکه با روش حراج برگزار می‌شود
فرزین: عرضه ارز در بازار دوم مرکز مبادله با نرخ توافقی افزایش می‌یابد
رشد بیش از ۶۴ هزار واحدی شاخص کل بورس
عرضه گوشت مرغ از مهر بهبود می‌یابد
۸۴۰۰ میلیارد تومان واگذاری در نیمه نخست امسال محقق شد
تسهیلات ودیعه مسکن به ۱۸۱ هزار خانوار مستاجر پرداخت شد
باقی‌مانده سهام دولت در پرسپولیس واگذار شد