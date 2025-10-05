عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: متاسفانه ایران فاقد بانک مرکزی مستقل است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بانک مرکزی در خیلی از کشورهای دنیا مستقل است یعنی زیر نظر دولت و تابع دستور دولت نیست.

وی اظهار داشت: بانک‌های مرکزی در دنیا سیاست‌های پولی و ارزی را به صورت مستقل دنبال می‌کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: شوربختانه در ایران این نقیصه وجود دارد و قوه مقننه تاکنون تلاش‌های زیادی داشته تا بتواند این نقیصه را برطرف کنند.

وی افزود: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به رغم تمامی تلاش‌ها هنوز استقلال لازم را به نحو باید و شاید ندارد.

لاهوتی اضافه کرد: بانک مرکزی ایران در اختیار دولت‌هاست به همین دلیل نمی‌تواند سیاست مستقلی را دنبال کند.

وی ادامه داد: دستوری که دولت به بانک مرکزی می‌دهد همان را بدون چون و چرا دنبال می‌کند حال اینکه سیاست مزبور غلط یا درست باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از عوامل مهم و اساسی تورم در کشور کسری بودجه‌های دولت است.

وی افزود: کسری بودجه‌ای که دولت‌ها با آن مواجه هستند بایستی از محلی این کسری بودجه جبران شود.

لاهوتی یادآورشد: متاسفانه این کسری بودجه از طریق بانک مرکزی به شیوه‌های مختلف جبران می‌شود که این شیوه‌های مختلف می‌تواند در جامعه ایجاد تورم کند.