اقدام جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری با چک + فیلم

براساس مصوبه کمیسیون اصل نود مجلس، از ماه آینده در زمان رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی به دارنده چک پیامک ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - از ماه آینده در زمان رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی به دارنده چک پیامک ارسال می شود. اقدامی که می‌تواند جلوی کلاهبرداری از مسیر رفع اثر غیرقانونی چک‌های برگشتی را بگیرد.

 

