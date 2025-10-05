اقدام جدید بانک مرکزی برای جلوگیری از کلاهبرداری با چک + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0632 \u0645\u0627\u0647 \u0622\u06cc\u0646\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0632\u0645\u0627\u0646 \u0631\u0641\u0639 \u0633\u0648\u0621 \u0627\u062b\u0631 \u0627\u0632 \u0686\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0634\u062a\u06cc \u0628\u0647 \u062f\u0627\u0631\u0646\u062f\u0647 \u0686\u06a9 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06a9 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\u00a0\u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u06a9\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062c\u0644\u0648\u06cc \u06a9\u0644\u0627\u0647\u0628\u0631\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0641\u0639 \u0627\u062b\u0631 \u063a\u06cc\u0631\u0642\u0627\u0646\u0648\u0646\u06cc \u0686\u06a9\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u06af\u0634\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u062f.\n\u00a0\n