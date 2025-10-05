باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

غذا‌های فریز شده را تا چه زمانی می‌توانیم نگه داریم؟  + فیلم

کارشناس تغذیه در خصوص فریز کردن غذا‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر عبدالرضا نوروزی، کارشناس تغذیه گفت: فریز کردن غذا هیچ تأثیری بر روی کیفیت آن نمی‌گذارد.

 

 

 

 

مطالب مرتبط

فریز غذا؛ عامل بروز سرطان

مهم‌ترین نکات تغذیه‌ای که دیابتی ها باید رعایت کنند

سرطان سینه در میان زنان این کشور نفوذ نمی کند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم
۱۲۲۱

بودجه صهیونیستی برای سلطنت طلبی مجازی + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم
۱۰۷۳

کسب و کار در آینده دیجیتال + فیلم

۱۲ . مهر . ۱۴۰۴
پروژه مشترک تل‌آویو و رضا پهلوی برای بی‌ثبات‌سازی ایران با فیک‌نیوز و هوش مصنوعی! + فیلم
۲۶۸

پروژه مشترک تل‌آویو و رضا پهلوی برای بی‌ثبات‌سازی ایران با فیک‌نیوز و هوش مصنوعی! + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
روش عجیب کلاهبرداری با عنوان کمک به نیازمندان + فیلم
۲۱۳

روش عجیب کلاهبرداری با عنوان کمک به نیازمندان + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
ملی‌پوش جودوکار با تاکسی اینترنتی کار می‌کند + فیلم
۲۰۱

ملی‌پوش جودوکار با تاکسی اینترنتی کار می‌کند + فیلم

۱۳ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.