\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u06a9\u062a\u0631 \u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0631\u0636\u0627 \u0646\u0648\u0631\u0648\u0632\u06cc\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633 \u062a\u063a\u0630\u06cc\u0647 \u06af\u0641\u062a: \u0641\u0631\u06cc\u0632 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u063a\u0630\u0627 \u0647\u06cc\u0686 \u062a\u0623\u062b\u06cc\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0631\u0648\u06cc \u06a9\u06cc\u0641\u06cc\u062a \u0622\u0646 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u06af\u0630\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0