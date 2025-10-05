باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسی رئیس اندازهگیری شرکت گاز استان مازندران با تأکید بر ضرورت برنامهریزی دقیق و هماهنگی میان واحدهای ستادی و شهرستانی، گفت: هدف اصلی شرکت گاز، تأمین پایدار گاز مشترکین خانگی و مدیریت اصولی مصارف در بخشهای صنعتی و نیروگاهی است تا زمستان پیشرو بدون بحران و با کمترین میزان محدودیت سپری شود.
او افزود: بر اساس مصوبات، اعمال محدودیت مصرف در برخی صنایع عمده نظیر نیروگاهها و کارخانههای سیمان در دستور کار قرار گرفته و صحت اجرای این محدودیتها بهصورت روزانه توسط واحد اندازهگیری پایش و به ستاد شرکت ملی گاز گزارش میشود.
عباسی اطلاعرسانی مستمر به صنایع برای آمادهسازی سوخت دوم، کنترل مصرف در گلخانهها و مرغداریها با همکاری جهاد کشاورزی و جلوگیری از استفاده وسایل گرمایشی غیرمجاز در اماکن تجاری را از دیگر محورهای برنامه زمستانی دانست.
او افزود: تقویت پویشهای کاهش مصرف گاز با مشارکت رسانههای محلی، دانشآموزان به عنوان همیاران گاز و استفاده از ظرفیت بسیج ادارات، از اقدامات فرهنگی مؤثر برای گذر موفق از زمستان خواهد بود.
عباسی گفت: پایش مستمر اطلاعات مصرف، تحلیل روزانه وضعیت شبکه، و تأمین اقلام یدکی تجهیزات گازرسانی در اولویت قرار دارد تا در سایه همدلی و هماهنگی، زمستان پیشرو بدون چالش و با پایداری کامل شبکه گاز پشت سر گذاشته شود.