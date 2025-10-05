\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062d\u062f\u0648\u062f \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0637\u0648\u0644 \u06f2 \u0633\u0627\u0644 \u062c\u0646\u06af \u063a\u0632\u0647 \u06a9\u0634\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u0647\u0645\u0686\u0646\u06cc\u0646 \u06f4 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0646\u0638\u0627\u0645\u06cc \u0647\u0645 \u0628\u0631 \u0627\u062b\u0631 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062c\u0646\u06af \u0645\u0631\u062a\u06a9\u0628 \u0634\u062f\u0646\u062f \u062f\u0686\u0627\u0631 \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0648\u062d\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0627\u0646\u06cc \u0634\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n