غزه، کابوس صهیونیست‌ها + فیلم

حدود هزار نظامی صهیونیست در طول ۲ سال جنگ غزه کشته شدند.

همچنین ۴ هزار نظامی هم بر اثر جنایاتی که در این جنگ مرتکب شدند دچار بحران روحی و روانی شدند.

 

