رئیس جمهور آمریکا مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد در حالی که قاضی مانع از استقرار نیرو در پورتلند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پس از آنکه یک مامور فدرال روز شنبه به یک راننده مظنون مسلح در شیکاگو شلیک کرد، مجوز استقرار نیرو در این شهر را صادر کرد، در حالی که یک قاضی مانع از تلاش رهبر جمهوریخواهان برای اعزام ارتش به پورتلند، یکی دیگر از شهرهای تحت کنترل دموکراتها، شد.
ابیگیل جکسون، سخنگوی کاخ سفید، پس از هفتهها تهدید جمهوریخواهان برای اعزام نیرو به این شهر در غرب میانه آمریکا، در بیانیهای گفت: «رئیس جمهور ترامپ به ۳۰۰ نفر از گارد ملی اجازه داده است تا از افسران و داراییهای فدرال محافظت کنند. رئیس جمهور ترامپ چشم خود را بر بیقانونی که شهرهای آمریکا را فرا گرفته است، نخواهد بست.»
دیک دوربین، سناتور ایلینوی این اقدام را «فصلی شرمآور در تاریخ ملت ما» خواند و افزود که «رئیس جمهور قصد مبارزه با جرم و جنایت را ندارد. او قصد دارد ترس را گسترش دهد.»
شیکاگو و پورتلند، پس از استقرار نیروها در لسآنجلس و واشنگتن، جدیدترین نقاط بحرانی در حملات دولت ترامپ هستند.
این حملات شاهد حمله گروههایی از مردان نقابدار و مسلح با خودروهای بدون علامت و خودروهای زرهی به محلههای مسکونی و مشاغل بوده که منجر به اعتراضات شده است.
ترامپ بارها پورتلند را «جنگزده» و مملو از جرایم خشونتآمیز خوانده است، اما قاضی منطقهای ایالات متحده، کارین ایمرگوت در حکم دادگاه روز شنبه نوشت: «عزم رئیسجمهور صرفاً با حقایق مرتبط نبوده است.»
ایمرگوت در صدور حکم منع موقت نوشت: اگرچه این شهر شاهد حملات پراکنده به افسران و املاک فدرال بوده است، دولت ترامپ نتوانست نشان دهد که «این خشونتها بخشی از یک تلاش سازمانیافته برای سرنگونی کل دولت بوده است».
ایمرگوت گفت که اعتراضات در پورتلند «خطر شورش» را ایجاد نمیکند و «نیروهای انتظامی منظم» میتوانند چنین حوادثی را مدیریت کنند.
سناتور ران وایدن از ایالت اورگان از این دستور استقبال کرد و گفت: «این پیروزی از آنچه اورگانیها از قبل میدانند، پشتیبانی میکند: ما نیازی نداریم و نمیخواهیم که دونالد ترامپ با استقرار نیروهای فدرال در ایالت ما، خشونت را تحریک کند.»
استیون میلر، معاون رئیس ستاد کاخ سفید در رسانههای اجتماعی نوشت که دستور قاضی «قیام قانونی» است و رهبران محلی در اورگان را به انجام «حمله تروریستی سازمانیافته به دولت فدرال» متهم کرد.
وزارت امنیت داخلی (DHS) اعلام کرد، اوایل روز شنبه، یک افسر فدرال در شیکاگو پس از آنکه مأموران اجرای قانون «توسط ۱۰ خودرو محاصره شدند»، به یک راننده شلیک کرد.
تریشیا مکلافلین، معاون وزیر امنیت داخلی در بیانیهای گفت: «مأموران قادر به حرکت وسایل نقلیه خود نبودند و از ماشین پیاده شدند. یکی از رانندگانی که به وسیله نقلیه نیروی انتظامی کوبید، مسلح به سلاح نیمهخودکار بود.»
وی گفت: «نیروهای اجرای قانون مجبور شدند سلاحهای خود را مستقر کرده و به یک شهروند مسلح آمریکایی شلیک دفاعی کنند.»
خبرگزاری فرانسه نتوانست روایت وزارت امنیت داخلی از این رویداد را به طور مستقل تأیید کند.
این آژانس اعلام کرد که راننده «خودش را برای درمان جراحات به بیمارستان رساند»، اما لری مریت، سخنگوی اداره آتشنشانی شیکاگو به روزنامه سان-تایمز گفت که او در وضعیت مناسبی پیدا شده و به یک بیمارستان محلی منتقل شده است.
مکلافلین همچنین پلیس شیکاگو را به «ترک صحنه تیراندازی» متهم کرد و گفت که مأموران از «کمک به ما در تأمین امنیت منطقه» خودداری کردند.
پلیس شیکاگو به پخشکننده محلی فاکس ۳۲ گفت که مأموران به صحنه اعزام شدند، اما این اداره «در این حادثه یا تحقیقات آن نقشی ندارد. مقامات فدرال در حال بررسی این تیراندازی هستند.»
سان-تایمز گزارش داد که پس از تیراندازی، معترضانی که شعار میدادند «ماموران اجرایی به خانههایشان بروند!» تجمع کرده بودند، با گاز اشکآور و گلولههای فلفل مواجه شدند و موقتاً پراکنده شدند و سپس بازگشتند.
«عملیات میدوی بلیتز» ترامپ ماه گذشته در شیکاگو آغاز شد و تیراندازی روز شنبه اولین باری نیست که مأموران فدرال آتش گشودهاند.
مقامات وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کردند که مأموران اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در ۱۲ سپتامبر، در جریان یک ایست بازرسی به یک مهاجر ۳۸ ساله به نام سیلوریو ویلگاس شلیک کرده و او را به اتهام تلاش برای فرار از صحنه و کشیدن یک مأمور اداره مهاجرت و گمرک با خودرو به قتل رساندند.
منبع: خبرگزاری فرانسه