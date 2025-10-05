مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی تأمین و توسعه آب آشامیدنی در ۴۳ روستای استان در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ فرهاد سرگلزایی  اظهار کرد: هدف از این پروژه‌ها ارتقای پایداری شبکه و تضمین بهره‌مندی روستاهای محروم از آب سالم بوده که با تمرکز بر مناطق شرقی سیستان و بلوچستان و محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار گرفتند.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در مناطق شرقی سیستان و بلوچستان بیان کرد: انتقال آب از سد ماشکید علیا برای تأمین آب آشامیدنی ۱۶ روستای مهرستان در فاز نخست امسال آغاز می‌شود که نقشه‌های مسیر خطوط انتقال در این طرح تهیه و مراحل اولیه اجرای پروژه نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های اجرایی سیب و سوران، ادامه داد: در چارچوب سند اجرایی سال جاری، عملیات تکمیل شبکه آب آشامیدنی روستای زیارت انجام شده و پروژه‌های مربوط به روستاهای چاه‌حسین، کله‌چات، پسکوه و پیرسیر نیز در حال اجراست.

وی اظهار کرد: همچنین عملیات اجرایی برای ۱۰ روستا از مجتمع آبرسانی سیب و سوران بر اساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.

سرگلزایی در خصوص وضعیت شهر هیدوچ، بیان کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته در نشست مشترک با فرمانداران شهرستان‌های مهرستان و سیب و سوران و همچنین شهردار هیدوچ، مقرر شد اصلاح خط انتقال اصلی شهر هیدوچ با همکاری شهرداری انجام شود.

وی تاکید کرد: در ادامه اجرای طرح‌های آبرسانی، عملیات اجرایی شبکه توزیع آب برای روستاهای سهرک‌دهی، کهن جان‌محمد، مدحک، آشار و سایر روستاهای مندرج در سند اجرایی شهرستان نیز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نقش فرمانداران را در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی استان بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از فرمانداران به عنوان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها درخواست شده است در توزیع مناسب اعتبارات از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همکاری مؤثری داشته باشند.

وی تأکید کرد: همکاری فرمانداران در تشویق ساکنان روستاها برای اخذ انشعاب قانونی آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از شبکه توزیع، نقش مهمی در پایداری تأمین آب و حفظ سرمایه‌های زیرساختی سیستان و بلوچستان دارد.

منبع شرکت آبفا سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: شرکت آبفا ، آبرسانی
خبرهای مرتبط
بیش از ۳۷۰۰ متر اصلاح شبکه آب در شهرستان زهک صورت‌گرفته است
مراحل پایانی طرح خیرساز آبرسانی به لپویی
آبرسانی به مشترکان آب مجموعه مزرعه پهن قیر وکارزین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
طوفان با سرعت ۸۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید؛ کاهش دید افقی در زاهدان تا ۷۰۰ متر
کشف ۲۹۰هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان
آخرین اخبار
کشف ۲۹۰هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان
طوفان با سرعت ۸۴ کیلومتر بر ساعت زابل را درنوردید؛ کاهش دید افقی در زاهدان تا ۷۰۰ متر
عملیات تأمین آب برای ۴۳ روستا در سیستان و بلوچستان آغاز شد
پیشرفت ۷۳ درصدی ساخت بزرگراه در محور زاهدان – بیرجند