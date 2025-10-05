مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان از آغاز عملیات اجرایی تأمین و توسعه آب آشامیدنی در ۴۳ روستای استان در قالب اعتبارات سال ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ فرهاد سرگلزایی اظهار کرد: هدف از این پروژه‌ها ارتقای پایداری شبکه و تضمین بهره‌مندی روستاهای محروم از آب سالم بوده که با تمرکز بر مناطق شرقی سیستان و بلوچستان و محرومیت‌زدایی در دستور کار قرار گرفتند.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا در مناطق شرقی سیستان و بلوچستان بیان کرد: انتقال آب از سد ماشکید علیا برای تأمین آب آشامیدنی ۱۶ روستای مهرستان در فاز نخست امسال آغاز می‌شود که نقشه‌های مسیر خطوط انتقال در این طرح تهیه و مراحل اولیه اجرای پروژه نیز آغاز شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان با اشاره به برنامه‌های اجرایی سیب و سوران، ادامه داد: در چارچوب سند اجرایی سال جاری، عملیات تکمیل شبکه آب آشامیدنی روستای زیارت انجام شده و پروژه‌های مربوط به روستاهای چاه‌حسین، کله‌چات، پسکوه و پیرسیر نیز در حال اجراست.

وی اظهار کرد: همچنین عملیات اجرایی برای ۱۰ روستا از مجتمع آبرسانی سیب و سوران بر اساس برنامه مصوب سال ۱۴۰۴ در دستور کار قرار دارد.

سرگلزایی در خصوص وضعیت شهر هیدوچ، بیان کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته در نشست مشترک با فرمانداران شهرستان‌های مهرستان و سیب و سوران و همچنین شهردار هیدوچ، مقرر شد اصلاح خط انتقال اصلی شهر هیدوچ با همکاری شهرداری انجام شود.

وی تاکید کرد: در ادامه اجرای طرح‌های آبرسانی، عملیات اجرایی شبکه توزیع آب برای روستاهای سهرک‌دهی، کهن جان‌محمد، مدحک، آشار و سایر روستاهای مندرج در سند اجرایی شهرستان نیز آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان نقش فرمانداران را در پیشبرد پروژه‌های زیرساختی استان بسیار مهم دانست و تصریح کرد: از فرمانداران به عنوان رؤسای کمیته برنامه‌ریزی شهرستان‌ها درخواست شده است در توزیع مناسب اعتبارات از طریق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همکاری مؤثری داشته باشند.

وی تأکید کرد: همکاری فرمانداران در تشویق ساکنان روستاها برای اخذ انشعاب قانونی آب و جلوگیری از برداشت‌های غیرمجاز از شبکه توزیع، نقش مهمی در پایداری تأمین آب و حفظ سرمایه‌های زیرساختی سیستان و بلوچستان دارد.

منبع شرکت آبفا سیستان و بلوچستان