باشگاه خبرنگاران جوان - علی جعفریان قائم مقام وزیر بهداشت، به وضعیت کمبود تقاضا در رشتههای تخصصی در سال جاری اشاره کرد و گفت: در طول سه سال گذشته بر اساس تصمیمی که در وزارت بهداشت داشتیم و در حال حاضر نیز در مصوبه برنامه هفتم توسعه وجود دارد، باید سالانه ۱۲ درصد به ظرفیت رشتههای تخصصی اضافه شود. بر این اساس ما این ظرفیت را به رشتههای تخصصی اضافه کردیم و با توجه به اینکه این رشتهها متقاضی ندارند، میزان خالی بودن ظرفیتها افزایش مییابد.
وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری در دانشگاههای کشور خالی ماندهاند؛ بنابراین تصمیم افزایش ظرفیت به هیچ عنوان مشکلی از کشور را حل نمیکند؛ به طوریکه ما امروزه در رشته کلیدی نظیر بیهوشی حدود ۴۴۰ ظرفیت داشتیم که تنها ۱۱۰ رزیدنت جذب کردیم و ۱۳۰ صندلی این رشته خالی از دانشجو مانده است.
قائم مقام وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه بیش از ۸۰ درصد صندلی در رشته طب اورژانس دانشگاهها خالی از ظرفیت مانده است، گفت: به طور کلی در این رشته ۴۰۰ ظرفیت وجود دارد که فقط ۳۸ دانشجو در این رشته پذیرش شدند. این وضعیت در رشتههایی نظیر عفونی، داخلی و زنان نیز به این صورت است. اینکه ما تصور کنیم با افزایش ظرفیت مشکل ما حل میشود، کاملا اشتباه است.
جعفریان اظهار کرد: اگر میخواهیم در شهرهای مختلف نیروهای متخصص داشته باشیم، باید شرایط پذیرش دانشجو در دانشگاهها را اصلاح کنیم تا دانشجویان برای پذیرش دانشجو انگیزه پیدا کنند.
وی تاکید کرد؛ در سال جاری تقاضای دانشجویان برای شرکت در آزمون دستیاری خوب بود؛ اما باید دید این افراد در انتخاب رشته خود چه اقدامی کردند؛ چرا که بسیاری از دانشجویان حاضر به انتخاب رشته در همه رشتههای دستیاری نیستند.
جانشین وزیر بهداشت از افزایش حقوق دانشجویان دستیاری در سال جاری خبر داد و گفت: بیمه بازنشستگی و برخی مزایای دیگر در حوزه فعالیت آموزشی از برنامههایی است که وزارت بهداشت برای این دانشجویان در نظر گرفته است. مابقی اقدامات در اختیار وزارت بهداشت نیست.
جعفریان با بیان اینکه عدم رغبت برای حضور در رشتههای دستیاری به همه دانشگاهها از جمله دانشگاههای سطح یک نیز رسیده است، گفت: به طور مثال صندلی خالی در رشته بیهوشی و طب اورژانس در دانشگاههای بزرگ نیز وجود دارد و ما در دانشگاههای تهران و شهید بهشتی با صندلی خالی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه مسئله افزایش ظرفیت در موضوع ارائه خدمت و نیروی انسانی در حوزه سلامت تعیین کننده نیست، گفت: شواهدی زیادی وجود دارد که نشان میدهد افزایش ظرفیت مشکلی را در کشور حل نکرده است؛ به طوریکه ما سه سال در رشتههای تخصصی افزایش ظرفیت داشتیم؛ اما باز هم شاهد صندلی خالی در این رشتهها هستیم؛ بنابراین باید تصمیم دیگری در این زمینه گرفته شود.
