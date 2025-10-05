پنج عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد در جمع دانشمندان برتر دو درصد جهان قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر مهرداد یادگاری معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد از قرار گرفتن نام پنج عضو هیئت علمی این واحد دانشگاهی در جمع دانشمندان برتر دو درصد جهان خبر داد و اظهار کرد: در جدیدترین رتبه‌بندی برترین دانشمندان جهان پنج عضو هیئت علمی واحد شهرکرد موفق به کسب جایگاه دو درصد دانشمندان برتر جهان در سال ۲۰۲۵ شدند.

وی عنوان کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده در دانشگاه استنفورد برمبنای شاخص‌های شناخته شده و اطلاعات مندرج در اسکوپوس، ابراهیم رحیمی از گروه دامپزشکی، حامد سقایی از گروه برق، مهدی جهانگیری از گروه مکانیک، حسن ممتاز و مجید غلامی آهنگران از گروه دامپزشکی در فهرست دانشمندان برتر دو درصد جهان قرار گرفتند.

معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد افزود: ۲۱۰ هزار و ۱۹۸ دانشمند جهان به‌عنوان دانشمندان دو درصد پر استناد جهان در سال ۲۰۲۵ معرفی شدند. این دانشمندان بر اساس میزان استناد به مقالات علمی معتبر منتشرشده تا پایان سال ۲۰۲۴ معرفی شده‌اند.

یادگاری اضافه کرد: این فهرست، عملکرد استنادی نویسندگان را به ازای برون‌داد‌های پژوهشی منتشر شده آنان در بازه زمانی ۱۹۶۰ تا ۲۰۲۴ در ۲۲ حوزه موضوعی اصلی و ۱۷۴ حوزه فرعی تحلیل کرده و بر این اساس نویسندگانی را که در زمره پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر جهان قرار گرفته‌اند، معرفی کرده است.



