باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه از تشکیل ۲۱۰ فقره پرونده تخریب و تصرف در حوزه اراضی ملی و جنگلی در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود تشکیل این تعداد پرونده، جرایم در نظر گرفته شده براساس قانون آنچنان بازدارنده نیست و دست‌اندازی به اموال عمومی همچنان ادامه دارد.

محمدحسین رستمی اظهار کرد: در سال جاری در سطح استان ۲۱۰ پرونده تخریب و تصرف در حوزه منابع طبیعی شامل تصرف، شخم، قطع درختان و تغییر کاربری تشکیل شده که از این تعداد ۳۷ پرونده مربوط به قطع درختان جنگلی است.

وی ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون همچنین ۷۰ هکتار از اراضی ملی تصرف شده توسط متخلفان نیز خلع ید شده است که این میزان در سال گذشته ۳۰۰ هکتار بود.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه با بیان اینکه هرچند جرایم درنظر گرفته شده براساس قانون برای متخلفان تعیین می شود ولی بازدارنده نیست افزود: متخلفان باید بدانند در کنار اینکه دست اندازی به اموال عمومی علاوه بر اینکه یک حرام قانونی است یک حرام شرعی نیز محسوب می شود زیرا این افراد منفعت و سودی را که از یک زمین غصبی، عمومی و ملی می برند از نظر شرعی مشکل دارد.

رستمی ادامه داد: در بحث بازدارندگی جرایم، تلاش ما بر اساس امر پیشگیری است زیرا ما معتقدیم حفظ منابع طبیعی بدون مشارکت مردم امکان پذیر نیست از اینرو بر بحث فرهنگ سازی و مشارکت دادن مردم در بحث حفظ و نگهداری از عرصه های منابع طبیعی در کنار امر برخورد با متخلفان تاکید داریم.

وی گفت: گاهی اوقات قطع درختان جنگل به ویژه در تهیه زغال، ریشه در معیشت مردم و اقتصاد جوامع محلی دارد که اگر درآمد و شغل دیگری داشته باشند شاید به سمت این تخلف ها نروند.

رستمی یادآور شد: بخشی از وابستگی مردم محلی در مناطق جنگلی به چوب درختان نیز به دلیل نیاز آنها به هیزم و چوب برای مصارف سوخت است که در راستای کاهش وابستگی آنها به جنگل و در راستای پروژه جایگزینی سوخت های فسیلی و هیزمی اقداماتی همچون توزیع اقلام پخت و پز، جایگاه های توزیع گاز و گازرسانی به روستاهایی که در مناطق جنگلی قرار دارند در دست اجراست.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه افزود: علاوه بر این توزیع آبگرمکن های خورشیدی نیز چند سالی است در استان در حال اجراست که تاکنون ۴۵۰ دستگاه آبگرمکن خورشیدی با اعتبارات دولتی در روستاهای هدف در مناطق جنگلی از جمله شهرستان های روانسر، کرمانشاه و دالاهو در حال اجراست که موجب کاهش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تخریب و قطع درختان جنگلی این مناطق شده است.

رستمی تاکید کرد: در راستای برخورد با قاچاقچیان چوب در استان نیز در سال گذشته ۱۸۰ فقره پرونده قاچاق چوب در استان تشکیل شد و امسال نیز بیش از ۵۰ فقره در این زمینه در محاکم قضایی به ثبت رسیده است.

وی در زمینه صادرات اقلام ممنوعه در این حوزه نیز اضافه کرد: در بحث صادرات برخی محموله های ممنوعه همچون سقز، کنگر و قارچ ترافل نیز تاکنون پرونده های قضایی در این زمینه تشکیل و از صادرات آنها به خارج از کشور جلوگیری شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان کرمانشاه تاکید کرد: در حال حاضر در حوزه حفاظت خاص از عرصه های منابع طبیعی به ویژه جنگل ها در استان که از نظر تقسیم بندی کشوری در ناحیه رویشی زاگرس در کشور قرار دارد ۹۰ نفر نیروی حفاظتی خاص داریم که نزدیک به میانگین کشوری است.

منبع: ایرنا