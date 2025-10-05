براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا  منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز  در شهر اهواز ۲۱۸ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور اندیمشک با شاخص ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۸۰ و ماهشهر ۱۵۲ ناسالم برای عموم گزارش  شده است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان۱۲۱، بهبهان۱۱۹، خرمشهر۱۳۱، دزفول۱۰۶، شادگان ۱۰۵ و شوشتر ۱۳۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوای خوزستان ، ناسالم بودن هوا
خبرهای مرتبط
هوای ۱۲ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد
اهواز در وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی
هوای ۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی
آلودگی هوا در ۸ شهر خوزستان 
اهواز و بهبهان در وضعیت قرمز آلودگی هوا
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش بینی برداشت بیش از ۲۰۰ تن عسل از ۲۲ هزار کلنی زنبورعسل در باغملک
آخرین اخبار
پیش بینی برداشت بیش از ۲۰۰ تن عسل از ۲۲ هزار کلنی زنبورعسل در باغملک
کمک هفت هزار میلیارد ریالی خیران مدرسه‌ساز به خوزستان
مدارس ۶ شهر خوزستان در نوبت عصر غیرحضوری شدند
پیکر ۴۴ شهید تازه تفحص‌شده از شلمچه وارد کشور شد+ فیلم
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان؛ اهواز در وضعیت بسیار ناسالم