براساس گزارش سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۱۰ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ صبح امروز در شهر اهواز ۲۱۸ میکروگرم بر متر مکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت بنفش و بسیار ناسالم آلودگی است.

براساس داده های سامانه پایش کیفی هوای کشور اندیمشک با شاخص ۱۵۴، دشت آزادگان ۱۸۰ و ماهشهر ۱۵۲ ناسالم برای عموم گزارش شده است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان۱۲۱، بهبهان۱۱۹، خرمشهر۱۳۱، دزفول۱۰۶، شادگان ۱۰۵ و شوشتر ۱۳۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروههای حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور