معاون وزیر کشور گرجستان گفت که حداقل ۳۲ افسر پلیس در ناآرامی‌های تفلیس زخمی و ۵ نفر از سازمان‌دهندگان از جمله دادستان کل سابق بازداشت شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - الکساندر داراخولیدزه، معاون وزیر کشور گرجستان در یک جلسه توجیهی گفت که حداقل ۳۲ افسر پلیس در ناآرامی های روز شنبه در تفلیس زخمی شدند که یکی از آنها به شدت مجروح شده است.

دارخولیدزه گفت: «در مجموع ۳۲ افسر پلیس زخمی شدند. از این تعداد، ۳۰ افسر جراحات جزئی دارند، یک افسر جراحات جدی دارد، اما خوشبختانه وضعیت او پایدار است و یک افسر جراحات متوسطی دارد.»

 معاون وزیر کشور افزود که پلیس تفلیس پنج نفر از سازمان‌دهندگان اعتراضات را به دلیل درخواست سرنگونی دولت دستگیر کرده است و آنها با مجازات حبس تا نه سال رو‌به‌رو هستند.

معاون وزیر کشور گرجستان گفت: «ماموران وزارت کشور پاتا بورچولادزه، مرتضی زودلاوا، ایراکلی نادیرادزه، پاتا مانجگالادزه و لاشا بریدزه را بازداشت کردند. آنها به درخواست تغییر خشونت‌آمیز نظم قانون اساسی گرجستان یا سرنگونی قدرت دولتی و همچنین سازماندهی، رهبری یا مشارکت در خشونت متهم هستند. این جرایم مجازات حبس تا نه سال را به دنبال دارد.»

نیرو‌های امنیتی، مرتضی زودلاوا، چهره مخالف و دادستان کل سابق را در نزدیکی ساختمان پارلمان گرجستان محاصره کردند. پس از آنکه حدود ۲۰۰ نفر از جمله زودلاوا، در بیرون ساختمان پارلمان ماندند، پلیس به خیابان روستاولی رسید. آنها زودلاوا و یکی دیگر از چهره‌های مخالف، ایراکلی نادیرادزه، یکی از سازمان‌دهندگان اعتراض روز شنبه را بازداشت کردند.

وزارت امور داخلی گرجستان یک پرونده جنایی را با چهار اتهام از جمله تلاش برای سرنگونی دولت باز کرده است. ایراکلی کوباخیدزه، نخست وزیر و کاخا کالادزه، شهردار تفلیس این حادثه را تلاش برای کودتا خواندند و قول دادند که سازمان دهندگان را به اشد مجازات قانونی برسانند. نخست وزیر گرجستان همچنین سفیر اتحادیه اروپا در تفلیس را مسئول ناآرامی ها شب گذشته خواند.

روز شنبه در روز انتخابات شهرداری‌های گرجستان، تجمعی از سوی مخالفان در میدان آزادی تفلیس برگزار شد. یکی از سازمان‌دهندگان این تجمع، دادستان کل سابق، مرتضی زودلاوا خواستار «تصاحب کاخ ریاست جمهوری» شد. پس از آن برخی از معترضان به سمت محل اقامت ریاست جمهوری در همان نزدیکی حرکت کردند. معترضان حصار اطراف محل اقامت را شکستند و پلیس ضد شورش از ماشین‌های آب‌پاش و گاز اشک‌آور برای عقب راندن آنها استفاده کرد.

