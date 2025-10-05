تصادف زنجیره‌ای میان یک کامیون، مینی‌بوس و پراید در محور دماوند–فیروزکوه، صبح امروز ۲۵ مصدوم و ۲ کشته بر جای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد: صبح امروز (یکشنبه) حوالی ساعت ۰۶:۱۹، تصادف سه دستگاه خودرو شامل یک کامیون، یک مینی‌بوس و یک دستگاه پراید در محور دماوند به فیروزکوه، محدوده آبسرد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان تهران گزارش شد.

او افزود: به‌دنبال اعلام این حادثه، سه دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و دو خودروی فرماندهی فوراً به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام سخنگوی اورژانس، در این سانحه ۲۵ نفر مصدوم و دو نفر فوت شدند، که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.

برچسب ها: تصادف زنجیره ای ، محور دماوند
خبرهای مرتبط
پاسخ اورژانس تهران به خبر فوت راننده تاکسی اینترنتی بر اثر گرمازدگی
تصادف خودرو با کودکان در نسیم‌شهر ۶ مصدوم برجا گذاشت
۶۸ درصد قربانیان تصادف کمتر از ۴۵ سال سن دارند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
آخرین اخبار
اعلام اسامی معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های شرایط خاص علمی کاربردی
نماینده ایران در المپیاد جهانی علوم اعصاب نوجوانان ۲۰۲۵ مشخص شد
توزیع کمک‌های فرهنگیان و دانش‌آموزان به نیازمندان از طریق کمیته امداد+ فیلم
آنچه باید در مورد پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز ۱۰ بدانید
کاروان‌های عمره دانشگاهیان از آبان امسال اعزام می‌شوند/ زوج‌های دانشجو در اولویت هستند
دستورالعمل جامع «خدمات برخط دارورسانی» وارد مرحله اجرایی شد
الگوی خوابی که پیری مغز را تسریع می‌کند!
آزمایش سگ‌های رباتیک چین برای انجام ماموریت در ماه
اجرای «دستورالعمل و ضوابط فنی خدمات دارورسانی برخط» بر اساس راهنما‌های بالینی
ثبت نام عمره دانشگاهیان با ظرفیت دو برابری آغاز شد
اختصاص سالانه یک میلیارد دلار ارز به اقلام مصرفی/ توانایی بالای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در کشور
کمبود ۴۴ میلیون معلم در جهان تا سال ۲۰۳۰
معلمان از دادن تکالیف طولانی به دانش‌آموزان ابتدایی پرهیز کنند
نسخه بتای بازنویسی‌شده GroKedipedia به زودی منتشر می‌شود
تاثیر حفاظتی چای چینی از بدن در برابر التهاب
کشفی جدید در مورد احتمال وجود حیات در سیاره زهره
عوارض و مشکلات مکمل گینر + فیلم
آنتی‌بیوتیک برای درمان سرماخوردگی نیست
راه اندازی سامانه ویژه ثبت کمک‌های دانش‌آموزی در مدارس + فیلم
۲۵ مصدوم و ۲ کشته در تصادف زنجیره‌ای محور دماوند–فیروزکوه
حدود ۱۶۰۰ صندلی دستیاری پزشکی در سال گذشته خالی ماند
وضعیت عفونت‌های تنفسی در گردش در کشور/ اثربخشی ۴۰ تا ۶۰ درصدی واکسن آنفلوآنزا
آغاز ساخت مدارس استثنایی در مناطق محروم تهران