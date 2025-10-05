باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی سخنگوی اورژانس استان تهران اعلام کرد: صبح امروز (یکشنبه) حوالی ساعت ۰۶:۱۹، تصادف سه دستگاه خودرو شامل یک کامیون، یک مینی‌بوس و یک دستگاه پراید در محور دماوند به فیروزکوه، محدوده آبسرد، به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ استان تهران گزارش شد.

او افزود: به‌دنبال اعلام این حادثه، سه دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس و دو خودروی فرماندهی فوراً به محل اعزام شدند.

بر اساس اعلام سخنگوی اورژانس، در این سانحه ۲۵ نفر مصدوم و دو نفر فوت شدند، که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به مراکز درمانی منتقل شدند.

علت دقیق وقوع حادثه توسط کارشناسان مربوطه در دست بررسی است.