۱۲۰ روستای مازندران در یکسال گذشته به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - اسماعیل اعزی مدیرکل ارتباطات مازندران ضمن تشریح اقدامات گسترده وزارت ارتباطات در سطح استان، از اتصال ۱۲۰ روستای مازندران به شبکه ملی اطلاعات در یکسال گذشته خبر داد.

او در ادامه با اشاره به ضریب نفوذ ۱۵۲ درصدی مشترکان اینترنت پرسرعت در استان، افزود: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون با بهره برداری از ۱۱۶۳ طرح و پروژه ارتباطی و مخابراتی، سرمایه گذاری بالغ بر ۳۵۰۰۰ میلیارد ریال توسط حوزه فاوا در استان صورت گرفت.

اعزی در ادامه یکی از مشکلات اساسی اپراتور‌ها در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را موضوع تملک زمین و تهیه عرصه مکانی لازم برای اجرای پروژه‌ها دانست و گفت: بدلیل ارزش بالای زمین در استان، علی الخصوص در غرب مازندران و وجود برخی باور‌های اشتباه در میان عامه مردم باعث شده تا سرعتی که در اجرای توسعه زیرساخت‌ها انتظار می‌رود را نداشته باشیم و با وجود بلندمرتبه سازی‌ها و جمع آوری برخی سایت‌های منصوب گذشته بدلیل عدم تمدید قرارداد توسط مالکین منجر به بروز چالش‌هایی در آنتن دهی تلفن همراه در مناطق شهری گردد.

مدیرکل ارتباطات استان مازندران در خاتمه با اعلام یک خبر خوب در حوزه ارتباطات، افزود: با همت و تلاش مجموعه اپراتور ایرانسل، اجرای پایلوت پروژه راه اندازی نسل پنجم ۵G تلفن همراه در کلیه مناطق شهر بابل در دست اجرا می‌باشد که انشالله پس از اتمام این پروژه، اخبار مرتبط با آن را از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.