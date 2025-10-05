هیأت مرکزی انتخابات با شمارش ۷۵ درصد آرا اعلام کرد که حزب «رویای گرجی» در همه شهرداری‌ها اکثریت کرسی‌های شورا‌های شهری را به دست آورده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حزب حاکم گرجستان روز شنبه در انتخابات محلی پیروز شد و پلیس با معترضان ضد دولتی که سعی در ورود به کاخ ریاست جمهوری داشتند، با گاز اشک‌آور و آبپاش برخورد کرد. این درگیری‌ها در حالی رخ داد که ده‌ها هزار نفر در پاسخ به فراخوان اپوزیسیون تجمع کرده بودند.

انتخابات روز شنبه، اولین آزمون انتخاباتی حزب پوپولیست «رویای گرجی» از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی یک سال پیش بود که این کشور ساحل دریای سیاه را وارد بحران کرد و بروکسل را وادار نمود تا عملاً درخواست الحاق این کشور نامزد عضویت در اتحادیه اروپا را معلق کند. این در حالی است که اعتراضات با هدایت اروپا آغاز شد.

هیأت مرکزی انتخابات با شمارش تقریباً ۷۵ درصد آرا اعلام کرد که حزب «رویای گرجی» در همه شهرداری‌ها اکثریت کرسی‌های شورا‌های شهری را با بیش از ۸۰ درصد آرا به دست آورده است.

این کمیسیون افزود که نامزد‌های حزب حاکم در تمامی شهر‌ها با پیروزی قاطع در رقابت‌های شهرداری موفق شده‌اند.

پیش از این تظاهرات، مقامات واکنش سختی را در برابر کسانی که به دنبال «انقلاب» هستند، وعده دادند.

منبع: خبرگزاری فرانسه


