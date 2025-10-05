یادواره شهدای طلبه اردکان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0645\u0639\u0646\u0648\u06cc \u06cc\u0627\u062f\u0648\u0627\u0631\u0647 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0637\u0644\u0628\u0647 \u0627\u0631\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u06af\u0631\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0634\u062a \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0634\u0627\u0645\u062e \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u0631\u0648\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0637\u0644\u0628\u0647 \u0627\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u062c\u0627\u0646 \u062e\u0648\u062f\u0634\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0641\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f.\n\u00a0\n