یادواره شهدای طلبه اردکان + فیلم

یادواره شهدای طلبه اردکان در حوزه علمیه امام صادق (ع) این شهرستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مراسم معنوی یادواره شهدای طلبه اردکان با هدف گرامیداشت مقام شامخ شهدای روحانی و طلبه ای که در دفاع از کشورهای اسلامی جان خودشان را فدا کردند برگزار شد.

 

