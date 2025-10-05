رئیس شورای شهر تهران گفت: دستفروشی کار غلط است و مترو نمی‌توانند آنها را ساماندهی کنند زیرا این کار خودش ضد ساماندهی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر تهران با اشاره به دستورات جلسه گفت: بررسی یک‌فوریت لایحه شهردار تهران درباره «اصلاح مصوبه مکان‌یابی و احداث آرامستان‌های جدید شهر تهران» خواهد بود؛ این لایحه در راستای نیاز‌های آتی شهر و ساماندهی موضوع آرامستان‌ها به صحن آمده و اعضای شورا درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. دستور جلسه بعد نیز بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص «آیین‌نامه مالی و معاملاتی سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران» است که در جلسات گذشته شورا به جریان افتاده و گزارش کمیسیون‌های تخصصی مربوطه نیز در این خصوص قرائت خواهد شد.

وی با اشاره به ورود ۳۶۶ ماشین آلات سنگین و سبک خدمات شهری گفت: این ماشین آلات مورد نیاز شهرداری بود؛ در ایام آواربرداری‌ها مجبور شدند ماشین آلات مورد نیاز را اجاره کنند؛ کار خوبی انجام شد و دستگاه‌ها به معاونت خدمات شهری اضافه شدند.

رئیس شورای شهر تهران درباره آخرین وضعیت ورود اتوبوس‌ها و واگن‌ها تصریح کرد: هربار از مسئولان امر می‌پرسیم می‌گویند حل شده است؛ درباره واگن‌ها ارقام پرداخت شده و ان‌شاءالله مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت. درباره اتوبوس‌ها هم به دنبال پیگیری قرارداد‌ها هستیم، اما اتوبوس‌های داخلی قرارداد خودشان را دارند؛ ۲۰۰ دستگاه از اتوبوس‌های دوکابین تا پایان مهر می‌آیند. کارهایش انجام شده و در مسیر ورود هستند.

وی در پاسخ به سوالی درباره احتمال تخریب مدرسه‌ای قدیمی در منطقه ۶ گفت: تصمیم گیری این مساله برعهده میراث فرهنگی است و اگر ثبت شده باشد، نمی‌توانند تخریب کنند.

چمران درخصوص شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو گفت: دستفروشی کاری نیست که بخواهند آن را شناسنامه دار کنند چرا که شغل درست و حسابی نیست؛ از بی شغلی به دستفروشی روی می‌آوردند. بااین حال برخی دستفروشان تیم دارند، گردن کلفت دارند و حکومت می‌کنند. اصولا دستفروشی کار درستی نیست. پیاده رو‌های ما باریک هستند و در طول سالیان فکر اساسی برای پیاده رو نکردیم؛ این کار به صلاح شهر نیست. شناسنامه‌دار کردن یا چادر زدن تبدیل به اتفاقی مثل پارک لاله می‌شود که دیگر نمی‌توانند به آن دست بزنند. این تجربه را داشتیم و بنابراین باید با قاطعیت با آنها برخورد کنند و متاسفانه پلیس هم باید قاطع باشد و انتطار داریم وظایفش را به خوبی انجام دهیم.

وی درخصوص ساماندهی دستفروشان در مترو خاطرنشان کرد: به طور کلی دستفروشی کار غلط است و نمی‌توانند آنها را ساماندهی کنند. اصلا این کار خودش ضد ساماندهی است و اخطار می‌دهم اجازه ساماندهی دستفروشان مترو را ندارند.

رئیس شورای شهر تهران در پایان درباره مسئله انتقال پایتخت گفت: بیش از ۹ میلیون جمعیت در تهران نمی‌توانند بی آب بمانند؛ مصوبه مجلس ساماندهی است. دولت باید اختیارات را به استانداری واگذار و تمرکز زدایی کند. وظایفی را به شهرداری‌ها واگذار کنند، اما قصور کرده‌اند و نمی‌خواهند دولت را کوچک کنند. کوچک شدن دولت خوب است، اما چرا این کار را نمی‌کنند و فقط شعار می‌دهند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: شورای شهر ، چمران
خبرهای مرتبط
ورود ۸ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل پرتقاضای منطقه۸
چمران: شهرداری‌ها در بحران‌ها بی‌پشتوانه عمل می‌کنند
خطوط توسعه‌ای، ۱۷۰ کیلومتر به طول خطوط مترو تهران اضافه می‌کند
رییس شورای شهر تهران: دولت و مجلس به مطالبات مدیریت شهری توجه کنند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۹ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
جلوه زشتی به مترو دادند .. و خطرناک هم هست
از لحاظ امنیتی
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
مترو به هیچ وجه جای دستفروشی نیست چون تو مواقع اضطراری و خطر مزاحم تخلیه سریع مسافرا میشه
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
در امریکای شمالی .تمام دست فروشان را در یک خیابان که
برای روز شنبه و یک شنبه می بندند و
روزی صد دلار به اضافه مالیات به شهرداری میدهند
حالا چه بفروشند و چه نفروشند
داخل مترو .فقط مسافر است و بس
۱
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۱ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
بله درسته اصلا باید جمع بشن مترو کثیف شده اصلا راهرو هاش نمیشه راه رفت بازار شده همه برن بازار براشون بازارچه بزنند مردم با مترو برن خرید کنند میدان ولیعصر و تجریش و... همه جا شده دستفروش پیاده روها کثیف حالمون بهم میخوره
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۰:۴۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
واقعا. داخل مترو جای فروشندگی تیست. فروشندگان را در جائی دیگر ساماندهی کنید.
۰
۳
پاسخ دادن
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
آخرین اخبار
اجرای سریع پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر استان تهران با رفع موانع اداری
بخشودگی دیرکرد جرایم رانندگی در هفته فراجا/ صدور گواهینامه موتورسیکلت برای ۱۶ ساله‌ها
ماندگاری گرد و خاک تا آخرهفته؛ هوای تهران چهار درجه گرم می‌شود
استرداد کلاهبردار ۱۶۴ هزار دلاری به کشور
واریز مرحله چهارم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی
واکنش کانون وکلا به انتقادات از سوالات طولانی و پیچیده آزمون وکالت؛ بانک سوالات در اختیار ما نیست
۷۰ درصد از پرونده‌های ارجاعی به کلانتری‌های پایتخت به صلح ختم می‌شود
آغاز پرداخت خسارات اثاثیه از پایان مهر ماه
سردار رضایی: قانون راهنمایی‌رانندگی باید بازدارنده شود
کروکی‌های دقیق، کلید شفاف‌سازی پرونده‌های تصادف و احقاق حقوق شهروندان است
ورود ۸ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حمل‌ونقل پرتقاضای منطقه۸
تهران آماده بارش‌های پاییزی می‌شود
بهره‌برداری از ۴ پارکینگ عمومی تا بهار
توانمندسازی پلیس گمرک با هوشمندسازی سامانه‌ها
فرصت ورود به عرصه کارگزاری حج و زیارت فراهم شد/ثبت نام فقط تا ۲۵ مهر ماه
امیر قلعه‌نویی، سفیر ملی ورزش سازمان بهزیستی شد
ممنوعیت ورود به بزرگراه‌ها و تونل‌های شهری برای نوجوانان ۱۶ ساله دارای گواهینامه
تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی، شکواییه‌های ارجاعی و نظارت بر بازداشت‌ها با جدیت دنبال شود
اعتراض رسمی ایران به کشور‌های همسایه برای تجاوز رژیم صهیونی
اعتراض آنلاین به تخلفات و بخشودگی دیرکرد جریمه‌های رانندگی
میدان فتح تا نیمه آبان به بهره‌برداری کامل می‌رسد
بازگشت پدیده چادر زدن همراهان بیماران در کنار بیمارستان‌ها
علت انسداد شبانه تونل‌های شهری تهران چیست؟
متادون، پیشتاز علل مرگ در مسمومیت‌های دارویی است
شناسنامه دار شدن دستفروشان مترو کار اشتباهی است
ادمین بزرگ‌ترین کانال تلگرامی رمزارزهای جعلی دستگیر شد
گره ترافیکی در اطراف میدان بهمن/ توزیع گوشت از میدان تره بار بهمن جدا می‌شود
آتش‌سوزی گسترده در گاراژی واقع در خیابان رجایی
کشف ۴۴ تن سنگ سیلیس و ۴۰ هزار لیتر سوخت قاچاق توسط تکاوران فراجا
هوای تهران آلوده و در وضعیت نارنجی قرار دارد