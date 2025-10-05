شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام فرزنداوری و اختلال در سامانه ثبت نام گلایه کرد و از مسئولان درخواستی رسیدگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از تسهیلات بانکی است که دولت به منظور حمایت از کانون گرم خانواده و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و تحقق جمعیت جوان خانواده‌ها دولت اقدام به تسهیلاتی برای خانواده‌های واجد شرایط کرد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما مدتی است که برخی از متقاضیانی که برای وام فرزندآوری اقدام کردند؛ با مشکل اختلال در سایت مواجه شدند.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام سایت ثبت نام وام فرزند آوری بطور عمد، از دسترس خارج می‌شود زمان انتظار طولانی تعیین شعبه بانک توسط بانک عامل انتخاب شده خواهشمند است موضوع پیگیری شود.