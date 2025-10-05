شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت وام فرزنداوری و اختلال در سامانه ثبت نام گلایه کرد و از مسئولان درخواستی رسیدگی دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وام فرزندآوری یکی از تسهیلات بانکی است که دولت به منظور حمایت از کانون گرم خانواده و تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری و تحقق جمعیت جوان خانواده‌ها دولت اقدام به تسهیلاتی برای خانواده‌های واجد شرایط کرد تا آنها با مشکلات کمتری مواجه شوند. اما مدتی است که برخی از متقاضیانی که برای وام فرزندآوری اقدام کردند؛ با مشکل اختلال در سایت مواجه شدند.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام سایت ثبت نام وام فرزند آوری بطور عمد، از دسترس خارج می‌شود زمان انتظار طولانی تعیین شعبه بانک توسط بانک عامل انتخاب شده خواهشمند است موضوع پیگیری شود.

برچسب ها: وام فرزندآوری ، سوژه خبری ، تاخیر در پرداخت
خبرهای مرتبط
نارضایتی متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
پرداخت تسهیلات فرزندآوری در گرو تامین اعتبار
شهروندخبرنگار کهگیلویه و بویر احمد؛
تاخیر در ارائه تسهیلات فرزندآوری گره بسته متقاضیان دهدشتی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سبحان
۱۳:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هر دفعه به یک بهانه کنسل شده نوبت بعدش گفتن برین دوباره ثبت نام کنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سبحان
۱۳:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هر دفعه به یک بهانه کنسل شده نوبت بعدش گفتن برین دوباره ثبت نام کنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سبحان
۱۳:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هر دفعه به یک بهانه کنسل شده نوبت بعدش گفتن برین دوباره ثبت نام کنین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سبحان
۱۳:۱۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
هر دفعه به یک بهانه کنسل شده نوبت بعدش گفتن برین دوباره ثبت نام کنین
۰
۰
پاسخ دادن
برداشت سیب و گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
آخرین اخبار
شکستگی لوله آب اهالی شهرک شهروز شیراز را به دردسر انداخت.
تاخیر در تحویل خودروی شاهین صدای مشتریان را درآورد
طرح همیار گاز استان تهران در مدارس شهرستان بهارستان کلید خورد + عکس
مشکلات نصب پارکومترها و پارکبان ها در معابر گرگان از زبان شهروندخبرنگار
برداشت سیب و گردو از باغ‌های روستای گردشگری توآباد از لنز دوربین شهروندخبرنگار
رنجش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از وضعیت نامشخص بیمه تکمیلی
گلایه متقاضیان وام فرزندآوری از تاخیر در پرداخت
نگرانی داوطلبان آموزش و پرورش از مردودی حداکثری آزمون
نواخته شدن "زنگ پلیس"در هفته فراجا توسط دختر شهید هادی میرآبادی و خانواده معظم شهدا + عکس و فیلم