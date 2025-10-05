باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اعضای هیئت‌های انتخاباتی سوریه روز یکشنبه برای رأی دادن به پیشنهاد‌های جدید گرد هم می‌آیند.

ابومحمد جولانی، رئیس‌جمهور موقت سوریه که با کمک شورشیان پس از سرنگونی اسد در ماه دسامبر به قدرت رسید، در تلاش است تا تسلط خود را بر این کشور تثبیت کند.

در رأی‌گیری غیرمستقیم، در مجموع ۶۰۰۰ رأی‌دهنده در هیئت‌های انتخاباتی منطقه‌ای رأی خود را از حدود ساعت ۹:۰۰ صبح محلی (۰۶:۰۰ به وقت گرینویچ) به صندوق می‌اندازند و رأی‌گیری حدود ساعت ۵:۰۰ بعد از ظهر (۱۴:۰۰ به وقت گرینویچ) بسته می‌شود.

کمیته منصوب شده توسط جولانی، ۱۵۷۰ نامزد را که برنامه‌های خود را در سمینار‌ها و مناظرات این هفته به نمایش گذاشتند، تأیید کرد. خبرنگاران رویترز گفتند، اما تبلیغات عمومی انتخابات بی‌سروصدا بود و هیچ پوستر یا بیلبوردی در شهر‌های بزرگ دیده نمی‌شد. رأی‌گیری روز یکشنبه، دو سوم از ۲۱۰ کرسی پارلمان را تعیین خواهد کرد و نتایج همان شب پیش‌بینی می‌شود. اما تا زمانی که جولانی این عضو سابق القاعده یک سوم باقی‌مانده را انتخاب نکند، مجلس قانونگذاری رسماً تأسیس نخواهد شد.

مقامات سوریه مدعی هستند که به دلیل فقدان داده‌های جمعیتی قابل اعتماد و پس از آوارگی میلیون‌ها سوری در اثر جنگ، به جای رأی‌گیری عمومی به این سیستم متوسل شده‌اند. آنها با استناد به دلایل امنیتی و سیاسی، رأی‌گیری در سه استان تحت کنترل گروه‌های اقلیت را به تعویق انداختند و ۱۹ کرسی در پارلمان خالی مانده است.

منتقدان این اقدامات را مورد انتقاد قرار داده‌اند و می‌گویند رأی‌گیری جزئی، غیرعمومی و غیرمستقیم بیش از حد متمرکز است و مردم را نمایندگی نمی کند.

تحلیلگران می‌گویند انتخاب ۷۰ پیشنهاد توسط جولانی در نهایت قرار است اثربخشی و مشروعیت نهاد جدید را تعیین کند در حالی که انتخاب زنان یا احزاب اقلیت می‌تواند تنوع ایجاد کند، اما وفاداران به جولانی می‌توانند به او کمک کنند تا بدون چالش قانونگذاری، قوانینی را صادر کند و کنترل پارلمان را به دست بگیرد.

