باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه کربلایی - در سالهای اخیر، نگرانیهایی در میان مردم دربارهٔ اثرات احتمالا زیانآور دکلها و آنتنهای تلفن همراه بر سلامت انسان مطرح شده است؛ برخی رسانهها و شبکههای اجتماعی، با انتشار دادههای غیرمستند یا برداشتهای نادرست، این سؤال را بر سر زبانها انداختهاند که آیا قرار گرفتن در نزدیکی دکلها ممکن است به بیماریهایی مانند سرطان یا مشکلات عصبی منجر شود؟
داوود زارعیان، معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه آیا دکلها و آنتنهای مخابراتی برای سلامت مردم زیانآور هستند یا خیر، مطرح کرد: «در ۲۰ سال گذشته، بارها این موضوع مطرح شده که دکلهای مخابراتی میتوانند زیان داشته باشند، اما واقعیت این است که سازمان انرژی اتمی و متخصصان دانشگاهی در اندازهگیریها و بررسیهای خود بارها اعلام کردهاند که این دکلها در صورت نصب استاندارد، زیانآور نیستند.»
زارعیان افزود: «در سالهای گذشته تلاش شده است تا تمامی دکلها و آنتنهای مخابراتی بهصورت استاندارد نصب شوند. علاوه بر این، با تغییر فناوری و رشد تکنولوژی در دهه اخیر، بسیاری از نکاتی که در گذشته موجب نگرانی بود، برطرف شده است.»
او ادامه داد: «در حال حاضر، در بسیاری از مراکز و ساختمانهای مخابراتی، ورزشگاههای متعلق به شرکت و حتی دفاتر ستادی، آنتنهای تلفن همراه نصب شده است. همچنین به شرکتهای همکار نیز اجازه دادهایم در مراکز ما آنتن نصب کنند؛ که این موضوع خود نشان میدهد جای نگرانی وجود ندارد.»
معاون ارتباطات شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید کرد: «در بیش از بیست سالی که از فعالیت تلفن همراه در کشور میگذرد، همواره اطمینان دادهایم که این تجهیزات ایمن هستند و امروز نیز میتوان با قاطعیت گفت دکلهای مخابراتی آسیبی به سلامت مردم نمیرسانند.»
در ادامه، به منظور اطلاع بیشتر درباره تأثیر دکلهای مخابراتی بر سلامت افراد، اژ آسیه الفتبخش، معاون آموزش و پژوهش جهاد دانشگاهی و محقق حوزه سرطان سوال کردیم که آیا تاکنون تحقیقی در این باره در ایران انجام شده است؟
الفتبخش، در این باره در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: تاکنون هیچ مطالعه مستند و علمی در جهان که ارتباط مستقیم میان این امواج و بروز سرطان را تأیید کند، انجام نشده است.
وی با بیان اینکه عوامل محیطی میتوانند در بروز سرطانها نقش داشته باشند، افزود: «برای اثبات تأثیر یک عامل محیطی بر سرطان، نیاز به مطالعات دقیق و طولانیمدت داریم؛ به این صورت که گروهی از افراد در معرض امواج قرار بگیرند و گروهی دیگر نباشند، سپس نتایج سلامت آنها در طول زمان بررسی شود. تاکنون چنین مطالعهای در سطح جهانی انجام نشده است.»
الفتبخش تاکید کرد : «تا امروز هیچ گزارش علمی معتبری، افزایش خطر ابتلا به سرطان سینه را در افرادی که در مجاورت دکلها زندگی میکنند، نشان نداده است.»
گفتنی است طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تا کنون شواهد قاطعی مبنی بر آسیب سلامت ناشی از تشعشعات رادیویی (RF) منتشر شده توسط دکلها دیده نشده است.
در آمریکا نیز سازمان حفاظت محیط زیست (EPA) درباره تابش غیریونی ناشی از فناوریهای بیسیم تأکید میکند که مطالعات تاکنون ارتباطی قاطع بین استفاده از تلفن همراه یا قرارگیری در مجاورت دکلها و وقوع سرطان یا آسیب ژنتیکی نیافتهاند. انجمن سرطان آمریکا نیز میگوید در حال حاضر شواهد محکمی وجود ندارد مبنی بر اینکه تشعشعات منتشرشده از دکلها باعث وقوع بیماری شود.
در ایران نیز نهادهای فنی و ناظر مانند سازمان انرژی اتمی بهصورت دورهای تشعشعات ناشی از دکلهای مخابراتی را اندازهگیری میکنند و گزارشهای رسمی نشان میدهند که مقادیر ثبتشده در سطح مجاز جهانی و استانداردهای ایمنی قرار دارند.