باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی کوچکزاده عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۳ مهر) با بیان اینکه مجلس قانون دارد و باید براساس آییننامه پیش برود، گفت: طبق بند ۲ تبصره اول ماده ۵۱ آییننامه داخلی مجلس، یکی از وظایف کمیسیون برنامه و بودجه، رسیدگی به عملکرد بودجه سالیانه مجلس و ارائه گزارش آن حداکثر تا پایان شهریور سال بعد است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس بیان کرد: این گزارش باید جهت اطلاع نمایندگان چاپ و توزیع شود. حداقل ما نمایندگان باید بدانیم بودجه چند هزار میلیاردی مجلس چگونه هزینه شده است، اما متأسفانه سالهاست از این وظیفه مهم غفلت شده و گزارشی ارائه نمیشود.
کوچکزاده اظهار کرد: عدهای از نمایندگان مجلس خواستار این بودند که موضوع خروج از NPT مطرح شود، ۹ نفر از نمایندگان در سامانه ثبتنام کرده بودند که امروز گفته میشود ۱۵ نفر ثبتنام کردهاند. مردم بدانید ما آن روز (جلسه غیرعلنی ۶ مهر) در شرایط حساسی بودیم. خواهش میکنم آقایان سر و صدا نکنند؛ این موضوع در دستور کار نیست، اما لازم است دربارهاش شفافسازی شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: تذکرتان وارد نیست. ما در موضوع بسیار مهمی یعنی اصلاح مصوبه اعاده شده از سوی شورای نگهبان در حال بررسی هستیم. تذکرات را هم طبق تشخیص رئیس جلسه اعمال کردیم. حتی کسانی که پیش از ثبتنام تذکر داده بودند نیز در نوبت قرار گرفتند. آقای سلیمی، آقای حاجیدلیگانی، آقای صمصامی و بعد هم آقای یوسفی نامنویسی کردهاند. جنابعالی هم ثبتنام کردید، اما از ابتدا خارج از موضوع دستور صحبت کردید؛ همانند آن مصاحبهای که درباره NPT در جلسه غیرعلنی انجام دادید که خلاف واقع بود. (چندی پیش کوچکزاده گفته بود که در جلسه غیرعلنی مجلس و علیرغم اصرار برخی از نمایندگان، قالیباف، رئیس مجلس اجازه طرح خروج از NPT را نداده است.)
رئیس قوه مقننه بیان کرد: آقای کوچکزاده گفت که بودجه مجلس چند هزار میلیارد است؛ خواستم بگویم که اصلا بودجه مجلس چند هزار میلیارد نیست.