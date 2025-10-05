رئیس فدراسیون تنیس روی میز از لیگ برتری شدن فارس در لیگ برتر تنیس روی میز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهردادعلی قارداشی با اشاره به پتانسیل بالای فارس در رشته تنیس روی میز و وجود چهره‌های شاخص در بین مربیان، داوران و ورزشکاران گفت: در رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر ایران تیم لبنیات قنبر زاده شهرستان لارستان به عنوان نماینده فارس حضور خواهد داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود:جای فارس درلیگ برتر خالی بود که امیدواریم تیم لبنیات قنبرزاده شهرستان لارستان نماینده شایسته‌ای برای فارس در این رقابت‌ها باشد.

سی و چهارمین دوره رقابت‌های باشگاهی تنیس روی میز در بخش مردان دی ماه آغاز می‌شود تا به امروز حضور ۷ تیم در مسابقات قطعی است.

منبع: روابط عمومی ورزش و جوانان فارس 

برچسب ها: فارس ، تیم ، لیگ برتر ، تنیس روی میز ، ایران
خبرهای مرتبط
هتریک پتروشیمی بندر امام در مسابقات لیگ برتر تنیس روی میز
راهیابی تیم پتروشیمی به فینال لیگ برتر تنیس‌روی‌میز کشور
کسب مقام سوم لیگ برتر تنیس روی میز بدست تیم پالایش نفت آبادان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
آخرین اخبار
مرگ ۲ نفر بر اثر ۲ تصادف در محور کازرون - بالاده
قانون تسهیل بدون اصلاح؛ زنگ خطر بیکاری گسترده وکلا به صدا درآمد
تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس؛ پاسداشت فرهنگ ایثار برای نسل جوان
درخواست تدوین نقشه راه برای حل معضلات شهری شیراز
کولار گردنی اورژانسی یکبار مصرف؛ نوآوری در تثبیت سریع سر و گردن
فعال‌سازی سامانه مراقبت دانش‌آموزان فارس از نیمه مهر
شیراز، میزبان بزرگ‌ترین پروژه سرمایه‌گذاری حمل‌ونقل شهری کشور/ توقفگاه ۱۱۳ هکتاری
میدان مطهری، خاطره‌ای که به یادگار باقی خواهد ماند/ اصلاحات هندسی برای روان‌سازی ترافیک
آغاز عملیات اجرایی قطعه یک آزادراه شیراز–بوشهر در آینده نزدیک
هشدار درباره تصرف اراضی سد درودزن؛ ضرورت اجرای راهکارهای پیشگیرانه
تعامل با نیروی انتظامی، مسیر رضایت مردم و توسعه شهری صدرا
رونمایی از پوستر سرود ۱۳ ستاره و تجلیل از پیشکسوتان دفاع مقدس فارس
پیشرفت ۵۶ درصدی پروژه راه‌سازی در محور قره پیری – صدرا/ ۱۴ پل به‌طور کامل تکمیل شد
ایران جان به سرزمین دین، حماسه و هنر رسید
۵۰۰ طرح مطالعه شده آبخیزداری فارس در انتظار تامین بودجه
قطعه هفتم آزادراه شیراز-اصفهان افتتاح شد
افزایش صادرات غیر نفتی فارس در بازار‌های بین‌المللی
تشکیل ۲۵۰۰ پرونده تخلف صنفی در فارس
فارس دارای تیم در لیگ برتر تنیس روی میز ایران شد
گناه تماشاگران فجر چیست که باید تاوان قصورات احتمالی را بپردازند؟
پایداری شبکه و اصلاح الگوی مصرف ۲ اولویت اصلی شرکت ملی گاز ایران