رئیس فدراسیون تنیس روی میز از لیگ برتری شدن فارس در لیگ برتر تنیس روی میز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهردادعلی قارداشی با اشاره به پتانسیل بالای فارس در رشته تنیس روی میز و وجود چهره‌های شاخص در بین مربیان، داوران و ورزشکاران گفت: در رقابت‌های تنیس روی میز لیگ برتر ایران تیم لبنیات قنبر زاده شهرستان لارستان به عنوان نماینده فارس حضور خواهد داشت.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز افزود:جای فارس درلیگ برتر خالی بود که امیدواریم تیم لبنیات قنبرزاده شهرستان لارستان نماینده شایسته‌ای برای فارس در این رقابت‌ها باشد.

سی و چهارمین دوره رقابت‌های باشگاهی تنیس روی میز در بخش مردان دی ماه آغاز می‌شود تا به امروز حضور ۷ تیم در مسابقات قطعی است.

منبع: روابط عمومی ورزش و جوانان فارس