هشدار پلیس فتاکلاهبرداری‌ اینترنتی در پوشش فروش آنلاین

باشگاه خبرنگاران جوان _ رییس پلیس فتا استان البرز گفت: کاربران باید خریدهای اینترنتی خود را تنها از فروشگاه‌هایی انجام داده که دارای نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) هستند و از اعتبار آن‌ها مطمئن باشند.

سرهنگ رسول جلیلیان با اشاره به اهمیت بررسی نشانی درگاه پرداخت افزود: پیش از انجام هرگونه تراکنش اینترنتی، حتماً باید به آدرس درگاه توجه کرد. تنها درگاه‌هایی که به دامنه‌ی shaparak.ir ختم می‌شوند معتبر هستند. در غیر این صورت، هیچ‌گونه پرداختی انجام نشود.

وی اضافه کرد: کلاهبرداران آنلاین منتظر اشتباه لحظه‌ای کاربران هستند و هیچ فروش فوق‌العاده‌ای ارزش از دست دادن اطلاعات بانکی یا سرمایه‌تان را ندارد و باید همیشه قبل از خرید، فکر کنید، بررسی کنید و بعد اقدام کنید.

جلیلیان با بیان اینکه برخی فروشندگان مجازی با ارائه اطلاعات بانکی اقدام به فریب کاربران می‌کنند، گفت: ارائه شماره کارت یا اطلاعات بانکی از سوی فروشنده در سایت‌های درج آگهی، نباید موجب اعتماد شود. ممکن است این اطلاعات متعلق به فرد دیگری باشد که قربانی سوءاستفاده شده است.

وی ادامه داد: مردم در صورت امکان، پرداخت را پس از دریافت کالا و به صورت حضوری انجام دهند، تا از وقوع کلاهبرداری جلوگیری شود.

رییس پلیس فتا البرز همچنین هشدار داد: کلاهبرداران اینترنتی اغلب با درج آگهی‌هایی با قیمت‌های پایین، خریداران را وسوسه کرده و از آن‌ها بیعانه دریافت می‌کنند، اما پس از واریز وجه، دیگر پاسخگو نیستند.

وی تاکید کرد: کاربران باید پیش از خرید، حتماً نظرات سایر خریداران را مطالعه کنند و از صحت و سقم فروشگاه اطمینان حاصل کنند.

جلیلیان با معرفی سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.fata.gov.ir به عنوان مرجع دریافت اطلاعات امنیتی و هشدارهای سایبری، از مردم خواست برای حفظ امنیت خود در فضای مجازی به توصیه‌های این سایت توجه کنند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مواجهه با هرگونه تخلف یا آگهی مشکوک، کاربران می‌توانند موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ گزارش دهند.

منبع: پلیس البرز