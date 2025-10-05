باشگاه خبرنگاران جوان- یوسف بهارلو، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران، از ثبتنام ۵۳ هزار دانشآموز اتباع خارجی در این مناطق خبر داد و پیشبینی کرد این آمار با اجرای شیوهنامه جدید وزارت کشور افزایش یابد.
وی با اشاره به ثبتنام ۱۴۹ هزار دانشآموز اتباع در سال گذشته که بالاترین آمار در کشور بود، اعلام کرد روند ثبتنام امسال ادامه دارد و آمار نهایی طی دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
بهارلو در ادامه به اقدامات انجامشده برای بهبود فضای آموزشی اشاره کرد و گفت: با اجرای نهضت مدرسهسازی، امسال هیچ مدرسهای در منطقه شهر قدس سهشیفته نیست. همچنین تراکم دانشآموزی در کلاسهای درس کاهش یافته و از بیش از ۱۰ هزار کلاس با تراکم بالای ۳۵ نفر، نیمی به تراکم زیر ۳۵ نفر رسیدهاند.
مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران از برنامهریزی برای احداث ۱۰۵ مدرسه جدید در شهر قدس طی سه سال آینده خبر داد و تأکید کرد که این اقدام بیسابقه برای پاسخ به نیازهای آموزشی، بهویژه در مناطق مهاجرپذیر، انجام میشود.
وی در پایان با اشاره به ارتقای رتبه استان تهران در شاخص سرانه فضای آموزشی از جایگاه ۲۸ به ۲۱، ابراز امیدواری کرد با تکمیل پروژههای عمرانی، شرایط آموزشی برای همه دانشآموزان، از جمله اتباع خارجی، بهبود یابد.