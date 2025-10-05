باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- ارسلان ازهاری در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به عملکرد دستگاههای اجرایی در تبصره ۱۸، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به وضعیت ابلاغی و منابع اعتباری تسهیلات و تاخر و تقدم زمانی، فعلا نمیتوان وضعیت قابل قبولی را قطعی اعلام کرد هر چند هیچ عذر و بهانهای برای کمکاری در این حوزه پذیرفتنی نیست.
وی تاکید کرد: بانکها و دستگاههای اجرایی استان متناسب با وضعیت مشابه در سطح کشور عمل کنند و با برنامهریزی مدون برای معرفی طرحهای اقتصادی بهانه تراشی نکنند چراکه وضعیت در سراسر کشور همسان است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خطاب به دستگاههای اجرایی عنوان کرد: مسئول جذب و عدم جذب تسهیلات، مدیران دستگاه اجرایی هستند و اگر مشکلی در پذیرش و یا رد طرحهای توجهیی مشاهده کردید باید در جلسه آینده حتما گزارش شود و زمان معرفی طرح به بانک و پاسخگویی بانک را اعلام کنید.
طبق گفته ازهاری، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانکها و دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱۸ مشکلات را به صورت مصداقی و مستند به ما ارجاع دهید تا پیگیری کنیم و در عمل دچار مشکلات مذکور نشویم.
وی در ادامه یادآورشد: با توجه به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» وظیفه ما حمایت از تولید داخلی، تولیدکنندگان، کاهش و حذف مشکلات فراروی تولیدکنندگان در راستای اشتغالزایی است.