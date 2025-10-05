معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان، معرفی و پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی توسط دستگاه‌ها و بانک های عامل را شاخص ارزیابی عملکرد مدیران دانست و گفت: یکی از مولفه‌های مهم در جذب سرمایه گذاری تهیه طرح های توجیه پذیر اقتصادی است که این طرح ها باید توسط سرمایه گذاران با هماهنگی دستگاه مرتبط تهیه و به بانک ارایه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  ارسلان ازهاری  در پنجمین جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه‌گذاری استان که در محل سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، با اشاره به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در تبصره ۱۸، قانون بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: با توجه به وضعیت ابلاغی و منابع اعتباری تسهیلات و تاخر و تقدم زمانی، فعلا نمی‌توان وضعیت قابل قبولی را قطعی اعلام کرد هر چند هیچ عذر و بهانه‌ای برای کم‌کاری در این حوزه پذیرفتنی نیست.

وی تاکید کرد: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان متناسب با وضعیت مشابه در سطح کشور عمل کنند و با برنامه‌ریزی مدون برای معرفی طرح‌های اقتصادی بهانه تراشی نکنند چراکه وضعیت در سراسر کشور همسان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان خطاب به دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: مسئول جذب و عدم جذب تسهیلات، مدیران دستگاه اجرایی هستند و اگر مشکلی در پذیرش و یا رد طرح‌های توجهیی مشاهده کردید باید در جلسه آینده حتما گزارش شود و زمان معرفی طرح به بانک و پاسخگویی بانک را اعلام کنید.

طبق گفته ازهاری، دبیرخانه کمیسیون هماهنگی بانک‌ها و دبیرخانه کمیسیون تبصره ۱۸ مشکلات را به صورت مصداقی و مستند به ما ارجاع دهید تا پیگیری کنیم و در عمل دچار مشکلات مذکور نشویم.

وی در ادامه یادآورشد: با توجه به شعار سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» وظیفه ما حمایت از تولید داخلی، تولیدکنندگان، کاهش و حذف مشکلات فراروی تولیدکنندگان در راستای اشتغالزایی است.

برچسب ها: کردستان ، بانک های استان ، تهسیلات بانکی
خبرهای مرتبط
تأمین آب شرب و رفع تنش آبی از اولویت‌های اساسی دولت است
هم‌افزایی دولت و خیرین، راهکار رفع نیازهای آموزشی
تشکیل قرارگاه نظارتی حمایت از سرمایه گذاری و تولید در بازرسی کل استان کردستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بانک‌ها در ساخت و تجهیز مدارس یاریگر خیرین و مردم باشند
‌روستا بازار‌ها منجر به تقویت و رونق صنایع‌دستی روستایی کردستان می‌شود
گرمخانه‌های کردستان آماده اسکان کارتن‌خواب‌ها شوند
غربالگری، کلید نجات از شایع‌ترین سرطان زنان در کردستان
آخرین اخبار
غربالگری، کلید نجات از شایع‌ترین سرطان زنان در کردستان
بانک‌ها در ساخت و تجهیز مدارس یاریگر خیرین و مردم باشند
گرمخانه‌های کردستان آماده اسکان کارتن‌خواب‌ها شوند
‌روستا بازار‌ها منجر به تقویت و رونق صنایع‌دستی روستایی کردستان می‌شود
میزان پرداخت تسهیلات بانکی به طرح‌های اقتصادی، شاخص ارزیابی عملکرد مدیران متولی است