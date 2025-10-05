مربی تیم فوتبال استقلال در اقدامی عجیب به کریم باقری مربی پرسپولیس توهین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خسرو حیدری مربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از بازی با چادر ملو اردکان وقتی با سوال خبرنگار در مورد مقایسه او و کریم باقری رو‌به‌رو شد پاسخ غیر منطقی و عجیبی داد.

خسرو حیدری در مورد نقش او در استقلال که شبیه نقش باقری در پرسپولیس است گفت: مقایسه در این مورد درست نیست شخصیت من با کریم باقری متفاوت است، من دوربین همراه خودم ندارم که کارهایم را ثبت کند!

این در حالی است که کریم باقری نه تنها جلوی دوربین‌ها زیاد ظاهر نمی‌شود بلکه هیچکس از رقیبان هم تا بحال توهینی از کریم باقری نشنیده است و عجیب‌تر اینکه خسرو حیدری نیز از بازیکنان اخلاق مدار در استقلال محسوب می‌شد.

باید دید واکنش پرسپولیسی‌ها به این اظهارات خسرو حیدری چه خواهد بود چرا که معتقدیم کریم باقری هیچگاه در این موارد واکنش نشان نمی‌دهد.

فراموشی مشکلات فنی؛
آقایان استقلالی آیا دغدغه شما پوستر چادر ملو است؟
خسرو حیدری:
علی کریمی از آمدن به استقلال پشیمان شد/ ساپینتو از همه ما ایرانی‌تر است
خسرو حیدری عذرخواهی کرد/ محکوم به جبران هستیم
آل کثیر: شعاری از سوی هواداران پرسپولیس نشنیدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۰ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
من یک استقلالی ام ولی یکی از پرسپولیسی هایی که همیشه برام قابل احترام بوده آقا کریم باقریه
یک بازیکن باشخصیت
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی فرانکی
۱۴:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
لنگی های بی خاصیت
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ماه
۱۲:۲۷ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
نفهم ؛ توهنوز بدنيا نيومده بودي شاه كريم سلطان هافبكهاي اسيا بوذ
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
rezaei
۱۲:۰۶ ۱۳ مهر ۱۴۰۴
همیشه بدنبال ایجاد تنش و آشوب در استقلال هستی .
۰
۶
پاسخ دادن
