سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران اعلام کرد: به منظور حفظ حداکثری ایمنی و اطمینان از پایداری تجهیزات، تونل‌های شهری به صورت دوره‌ای در ساعات کم تردد شبانه، مسدود می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اکبر اختیاری سرپرست شرکت کنترل ترافیک تهران، با بیان اینکه دلیل اصلی انسداد تونل‌های شهری انجام عملیات فنی و نظافت دوره‌ای است، تصریح کرد: کارشناسان در این بازه زمانی به صورت پیوسته، اقدام به سرویس و کالیبراسیون دقیق انواع سنسور‌ها و سامانه‌های هوشمند می‌کنند.

وی ادامه داد: همچنین، سرویس کامل سیستم روشنایی برای اطمینان از عملکرد بهینه، بررسی و تست تجهیزات اطفاء حریق و فن‌های تهویه و بازرسی تخصصی تاسیسات برق اصلی و سامانه‌های تغذیه اضطراری صورت می‌گیرد. علاوه بر این، عملیات نظافت درون تونل‌ها برای حفظ استاندارد‌های بهداشتی و دید بهتر نیز اجرا خواهد شد.

اختیاری در پایان از شهروندان خواست تا در ساعات اعلام‌شده (معمولاً بین ساعت ۲۴:۰۰ تا ۰۵:۰۰ بامداد)، جهت تردد از مسیر‌های جایگزین استفاده نمایند.

وی تأکید کرد: این توقف‌های برنامه‌ریزی شده، ضامن امنیت بلندمدت عبور و مرور از این زیرساخت‌های حیاتی شهری است.

 

برچسب ها: ترافیک ، انسداد تونل
