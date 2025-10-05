باشگاه خبرنگاران جوان - دانشمندان یک مولکول طبیعی را شناسایی کردهاند که در حین ورزش در بدن تولید میشود و با تأثیر مستقیم بر روی مغز، احساس گرسنگی را «خاموش» میکند. درواقع پژوهش جدید توضیح میدهد که چرا ورزش شدید میتواند اشتها را سرکوب کند. همچنین محققان میگویند میتوان از یافتههای جدید برای ایجاد روشهای نوین کاهش وزن بهره برد.
مولکول مورد بحث محققان Lac-Phe نام دارد که محصول جانبی فعالیت بدنی شدید است. تحقیقات قبلی نشان داده بود که پس از ورزش سنگین، سطح این مولکول در جریان خون موشها، اسبهای مسابقه و انسانها به شدت افزایش مییابد. دانشمندان همچنین دریافته بودند که تزریق مستقیم Lac-Phe به موشهای چاق، باعث کاهش مصرف غذا و کاهش وزن آنها میشود، بدون آنکه عوارض جانبی مضری داشته باشد.
اما تاکنون، مکانیسم دقیق عملکرد این مولکول یک راز باقی مانده بود. اکنون محققان دانشگاه استنفورد پرده از این راز برداشتهاند. «دکتر یانگ هی»، یکی از سرپرستان این تحقیق، میگوید: «ورزش با افزایش مصرف انرژی به کاهش وزن کمک میکند؛ بااینحال، احتمالاً مکانیسمهای دیگری نیز در این فرایند دخیل هستند.»
مولکول کاهش اشتها در بدن
این تحقیق نشان میدهد که Lac-Phe مستقیماً بر روی مرکز کنترل اشتها در مغز، یعنی هیپوتالاموس، تأثیر میگذارد. در این ناحیه، دو گروه از نورونها با یکدیگر در تقابل هستند: نورونهای AgRP (سلولهای روشنکننده گرسنگی) و نورونهای PVH (سلولهای خاموشکننده گرسنگی).
در حالت عادی، نورونهای AgRP با ارسال سیگنالهایی، فعالیت نورونهای PVH را سرکوب میکنند و باعث ایجاد حس گرسنگی میشوند. این تحقیق کشف کرد که مولکول Lac-Phe مستقیماً به نورونهای AgRP (روشنکننده گرسنگی) متصل شده و فعالیت آنها را سرکوب میکند.
با از کار افتادن این سلولها، «ترمز» از روی نورونهای PVH (خاموشکننده گرسنگی) برداشته میشود و آنها فعال و درنتیجه، اشتها سرکوب میشود. محققان پروتئین خاصی را که Lac-Phe به آن متصل میشود نیز شناسایی کردند و نشان دادند که با مسدودکردن این پروتئین، اثر سرکوبکننده اشتها از بین میرود.
این یافتهها صرفاً فقط توضیح علمی پدیده کاهش اشتها در اثر ورزش نیست، بلکه یک مسیر درمانی کاملاً جدید را برای مدیریت وزن باز میکند. به جای داروهای پیچیده با عوارض جانبی متعدد، اکنون میتوان بر روی توسعه ترکیباتی تمرکز کرد که بهطور خاص همین مکانیسم طبیعی بدن را هدف قرار میدهند. اگرچه این مطالعه بر روی موشها انجام شده، اما از آنجایی که مولکول Lac-Phe در انسانها نیز به همین شکل عمل میکند، نتایج آن برای انسان بسیار امیدوارکننده است.
یافتههای این پژوهش در ژورنال Nature Metabolism منتشر شده است.
منبع: دیجیاتو