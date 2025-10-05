نخست‌وزیر گرجستان پس از «شکست کودتای نافرجام»، هشدار داد عواقب سختی برای عاملان در پی خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -  «ایراکلی کوباخیدزه»، نخست‌وزیر گرجستان، پس از اعتراضات خشونت‌آمیز شب گذشته که آن را یک «کودتای نافرجام» خواند، هشدار داد عواقب سختی برای عاملان در پی خواهد داشت و گفت این رویداد می‌تواند زمینه‌ای برای ممنوعیت بزرگترین حزب مخالف فراهم کند.

شب گذشته شاهد درگیری و هرج و مرج پس از بسته شدن حوزه‌های رای‌گیری در انتخاباتی بود که پیروزی قاطعی برای حزب حاکم «رویای گرجی» به ارمغان آورد، اما از سوی بخش عمده‌ای از اپوزیسیون تحریم شد. هواداران اپوزیسیون در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری - در جایی که برگزارکنندگان آن را «انقلاب صلح‌آمیز» نامیده بودند - با پلیس ضدشورش درگیر شدند. این اعتراضات در ابتدا در «خیابان روستاولی» آغاز شد و سپس به سمت «میدان اربلیانی» گسترش یافت و پس از آنکه معترضان سعی کردند به مانع‌های امنیتی هجوم بیاورند، خشونت‌آمیز شد.

بر اساس اعلام وزارت کشور گرجستان، پلیس پس از آنکه معترضان از نرده‌ها عبور کردند و با استفاده از صندلی و میز، باریکاد‌ها را به آتش کشیدند، از آبپاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. معترضان شعار  سر می‌دادند در حالی که برخی دیگر اشیایی به سمت پلیس ضدشورش پرتاب می‌کردند. شش معترض و بیست و یک مأمور پلیس در بیمارستان بستری شدند که وضعیت یکی از مأموران بحرانی اعلام شده است. وزارت بهداشت تأیید کرد که حدود سی نفر دیگر در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

نخست‌وزیر ایراکلی کوباخیدزه این رویداد‌ها را محکوم کرد و آنها را «یک کودتای نافرجام» خواند و هشدار داد که افراد درگیر «با شدیدترین مجازات قانونی رو‌به‌رو خواهند شد.» او گفت بسیاری از شرکت‌کنندگان، از جمله شخصیت‌های عمومی که بعداً از آن فاصله گرفتند، همچنان مسئولیت سیاسی بر عهده خواهند داشت. کوباخیدزه افزود که تلاش برای سرنگونی نظم قانون اساسی می‌تواند زمینه جدیدی برای درخواست ممنوعیت حزب UNM به عنوان یک حزب غیرقانونی فراهم کند.

«لوآن یوسلیانی»، دادستان کل، خواستار خویشتن‌داری شد و تأکید کرد که «در کشور‌های دموکراتیک، قدرت از طریق انتخابات جابجا می‌شود» و هشدار داد هر کسی که خواستار سرنگونی خشونت‌آمیز دولت باشد ممکن است تحت تعقیب قرار گیرد.

با طلوع آفتاب، پلیس میدان اربلیانی را تخلیه کرد و ترافیک در خیابان روستاولی از سر گرفته شد. مقامات اعلام کردند بیشتر شرکت‌کنندگان در درگیری‌ها شناسایی شده‌اند و تحقیقات تحت ماده قانون مجازات اسلامی در مورد خشونت گروهی ادامه دارد.

منبع: دیده بان دموکراسی

برچسب ها: گرجستان ، کودتای نافرجام
خبرهای مرتبط
چرایی حضور آمریکای ترامپ در قفقاز جنوبی؟
در سایه گسترش اعتراضات
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
ترامپ مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد
آخرین اخبار
نجات افغانستان در گرو وحدت ملی است
غلبه بر حریف آمریکایی؛ بشارت رکورد شکست‌ناپذیری خود را زنده نگه داشت
نخست‌وزیر گرجستان پس از «شکست کودتای نافرجام»، وعده عواقب سخت داد
خیانت آمریکا به متحدان افغانستانی؛ ترامپ هزاران همکار افغانستانی را رها می کند
انتخابات نمایشی پارلمانی در سوریه پسا اسد
ثبت‌نام ۵۳ هزار دانش‌آموز اتباع در تهران/ پیش‌بینی افزایش آمار با شیوه‌نامه جدید
حزب حاکم گرجستان در انتخابات محلی پیروز شد
زخمی شدن ۳۲ افسر پلیس در ناآرامی‌های تفلیس/ بازداشت پنج نفر از سازمان‌دهندگان تجمع
تشدید تنش؛ آیا ایران و رژیم صهیونیستی به سمت جنگ دیگر حرکت می‌کنند؟
ترامپ مجوز اعزام نیرو به شیکاگو را صادر کرد
کیم جونگ اون خواستار توسعه مداوم قابلیت‌های دفاعی کره شمالی شد
شمار قربانیان فرو ریختن مدرسه‌ای در اندونزی به ۳۶ نفر رسید
اولین حضور رئیس هیئت مذاکره‌کننده حماس در انظار عمومی پس از حمله اسرائیل به دوحه
نتانیاهو و سربازان جعلی پهلوی
سربازان دیجیتال مهم‌ترین سلاح نتانیاهو
ترامپ: پس از تایید خط عقب‌نشینی از سوی حماس، آتش‌بس غزه اجرا می‌شود
نخست وزیر گرجستان سفیر اتحادیه اروپا را مسئول ناآرامی‌های تفلیس دانست
ترامپ: نتانیاهو چاره‌ای جز پذیرش طرح آتش‌بس نداشت
پاکستان: درگیری بعدی با هند ممکن است منجر به «ویرانی فاجعه‌بار» شود
شهردار تفلیس: ناآرامی‌ها یک کودتای نافرجام است
مصر میزبان مذاکرات آتش‌بس غزه خواهد بود
استارمر اولین سفر خود به هند را بزودی انجام خواهد داد
ترامپ درباره روند تبادل اسرا در غزه: سریع عمل کنید وگرنه همه چیز از دست خواهد رفت
چین اطلاعات مربوط به اهداف اوکراین را در اختیار روسیه قرار می‌دهد
زلزله‌ای به بزرگی ۶ ریشتر ساحل شرقی هونشو ژاپن را لرزاند
 حمله معترضان گرجستانی به اقامتگاه ریاست‌جمهوری در تفلیس
شهادت ۱۷ فلسطینی در حمله هوایی رژیم اسرائیل به محله‌ای در شهر غزه
هواپیمای حامل ۱۳۷ فعال از ناوگان جهانی صمود در استانبول فرود آمد
تظاهرات گسترده حامیان فلسطین در رُم برای چهارمین روز متوالی
برکناری دو دادستان ارشد پرونده حمله فرودگاه کابل در آمریکا