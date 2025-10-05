باشگاه خبرنگاران جوان- سازمان «افغان ایواک» تصمیم دولت دونالد ترامپ برای کاهش سقف پذیرش پناهندگان به ۷۵۰۰ نفر در سال مالی ۲۰۲۶ را «نقض قانون»، «بیاعتنایی به کنگره» و «خیانت به تعهدات آمریکا» خواند.
شاون وندایور، رئیس هیئت مدیره این سازمان، در بیانیهای هشدار داد که در این سهمیه محدود، «هیچ یا تعداد بسیار اندکی» از افغانهای واجد شرایط برنامههای اولویتدار P1 و P2 جایی ندارند. این افراد شامل وکلا، دادستانها، فرماندهان زن، خبرنگاران، فعالان مدنی و حتی خانوادههای نظامیان همکار آمریکا میشوند.
برنامههای پناهندگی اولویتدار آمریکا شامل دو مسیر اصلی P1 برای افرادی که از سوی نهادهای بینالمللی معرفی میشوند، و P2 برای کسانی که به دلیل همکاری مستقیم با نهادهای آمریکایی در معرض تهدید قرار دارند، طراحی شدهاند. این برنامهها به ویژه برای افغانهایی است که پس از خروج نیروهای آمریکا از افغانستان، جانشان به دلیل همکاری گذشته با واشنگتن در خطر افتاده است.
وندایور تأکید کرد: «پشتکردن به متحدان، امنیت ملی آمریکا را تضعیف میکند؛ بستن درها به روی نیروی کار، اقتصاد را آسیبپذیر میسازد؛ و چشمپوشی از رهبری انسانی، اعتبار جهانی ایالات متحده را خدشهدار میکند.»
سازمان افغان ایواک که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در تابستان ۲۰۲۱ شکل گرفت، یادآور شد که این نهاد به دلیل وعدههای واشنگتن به همکاران افغان تأسیس شد و اکنون اجازه نخواهد داد این وعدهها در سکوت زیر پا گذاشته شوند.
با وجود راهاندازی برنامههایی چون ویزای مهاجرت ویژه (SIV) و اولویتهای P1 و P2، هزاران افغان همکار هنوز در افغانستان یا کشورهای همسایه در انتظار انتقال هستند؛ در حالی که تهدید طالبان هر روز جان آنان را بیشتر به خطر میاندازد.
به باور نهادهای مدافع پناهندگان، تصمیم تازه دولت ترامپ نه تنها نقض تعهدات اخلاقی و انسانی است، بلکه خیانتی آشکار به کسانی است که روزی در کنار آمریکا ایستادند و اکنون در بیپناهی رها شدهاند.