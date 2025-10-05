مدیرکل گمرک پرویزخان قصرشیرین اعلام کرد که در نیمه اول امسال ۴۲۱ میلیون دلار کالا از مرز پرویزخان صادر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الله چاوشی گفت: وزن کالاهای صادر شده از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه در مجموع ۹۷۵هزار تن و میانگین حامل های صادراتی روزانه در این مدت ۲۳۰ کامیون بوده است.

وی اظهار کرد: در خصوص کالاهای اظهاری در گمرک پرویزخان نسبت به مدت مشابه سال قبل شاهد رشد ۱۹ درصدی ارزش دلاری هستیم.

وی عمده کالاهای صادراتی را شامل میوه و تره بار، مصالح ساختمانی، کلینکر سیمان، میلگرد آجدار، انواع کاشی، خشکبار و محصولات پلاستیکی عنوان کرد.

مدیرکل گمرک پرویزخان قصرشیرین گفت: این مرز رسمی همچنین دومین گمرک ترانزیتی کشور و بزرگترین مرز مجاز زمینی ترانزیت سوخت در کشور است.

به گفته او عمده کالاهای ترانزیتی این گمرک شامل مازوت، نفتا، روغن صنعتی بیتومین و ضایعات کارتن و مقاصد آن کشورهای امارات، هند و مناطق آزاد و ویژه است.

چاوشی گفت: پرویزخان یکی از مهمترین گمرکات مرزی کشور است که نقش مهمی در صادرات کالاهای غیر نفتی به کشور عراق را دارد.

