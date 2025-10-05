باشگاه خبرنگاران جوان - ششمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس، یکشنبه ۱۳ مهرماه در سالن شهید قاضی استانداری فارس برگزار شد.
این جلسه به ریاست مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و دبیری کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با حضور اعضای کارگروه تشکیل شد.
در این نشست، گزارش جامعی از روند آمادهسازی نمایشگاه بینالمللی شیراز اکسپو ۲۰۲۵ ارائه شد و بر اهمیت برنامهریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاههای مختلف جهت برگزاری موفق این رویداد ملی و بینالمللی تاکید شد.
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس، با اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در روند برنامهریزی نمایشگاه، گفت: نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ فرصتی بینظیر برای معرفی توانمندیهای صادراتی استان فارس است و ما باید از هماکنون با تمرکز ویژه، زمینههای لازم برای حضور پررنگ تولیدکنندگان و صادرکنندگان را فراهم کنیم.
مجرب افزود: آیین افتتاحیه و اختتامیه این نمایشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است و باید برنامهریزیهای لازم به صورت دقیق انجام شود تا پیام استان فارس به بهترین شکل منتقل شود.
مسعود گودرزی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس نیز ضمن قدردانی از تلاشهای انجام شده در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی، گفت: ما به دنبال افزایش سهم صادرات غیر نفتی استان فارس در بازارهای بینالمللی هستیم و نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ یک فرصت طلایی برای تحقق این هدف است.
گودرزی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، تأکید کرد که نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ را با تمام توان و عزت برگزار خواهند کرد.
او همچنین اشاره کرد که فعالیتهای مختلف کمیتهها و اقدامات اطلاعرسانی و تبلیغات در راستای موفقیت این رویداد انجام میشود.
گودرزی ادامه داد: همکاری و همافزایی تمام دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برای موفقیت این رویداد ضروری است. همچنین تاکید میکنم که برنامههای آیین افتتاحیه و اختتامیه باید به گونهای طراحی شوند که جایگاه استان در سطح ملی و بینالمللی تقویت شود.
گودرزی با تأکید بر ضرورت توجه به شکل و ساختار برگزاری نمایشگاه "شیراز اکسپو" افزود: لازم است دستگاههای متولی و بخش خصوصی از تمام ظرفیتها و مزیتهای نسبی موجود در این رویداد، بهرهبرداری لازم را داشته باشند.
در ادامه جلسه روسای کمیتههای هفت گانه اجرایی برگزاری نمایشگاه شیراز اکسپو ۲۰۲۵ گزارش اقدامات انجام پذیرفته جهت برگزاری این رویداد مهم بین الملل در استان فارس را ارائه کردند و پایان جلسه، اعضای کارگروه بر لزوم افزایش هماهنگی بین بخشهای مختلف، استفاده از ظرفیتهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی موثر و حمایت همهجانبه از صادرکنندگان استان تاکید کردند تا زمینههای رشد صادرات غیرنفتی استان فارس در سالهای آتی فراهم شود.
منبع: روابط عمومی صمت فارس