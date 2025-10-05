معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: امروز ۲۸ هزار و ۹۱۲ واحد مسکونی به بهره‌برداری می‌رسد که ۲هزار و۳۵۷ واحد آن در شهر پردیس است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- شهرام ملکی مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در حاشیه بهره‌برداری از ۲هزار و۳۵۷ واحد مسکونی در شهر جدید پردیس اظهار داشت: امروز روز مهمی برای حوزه مسکن شهری است، چرا که پروژه‌های مختلفی قرار است به بهره‌برداری برسند.

وی ادامه داد:این افتتاح با حضور جناب آقای رئیس‌جمهور، وزیر راه و شهرسازی و دیگر متولیان این حوزه در استان‌های مختلف انجام می‌شود.

او بیان کرد: امروز حدود ۲۸,۹۱۲ واحد مسکونی به بهره‌برداری می‌رسد. یکی از پروژه‌های کلیدی در این راستا، شهر پردیس است که به عنوان نمونه‌ای از پروژه‌های مسکن شهری معرفی شده است. در این شهر، ۲,۳۵۰ واحد باقی‌مانده از پروژه‌های مسکن مهر به بهره‌برداری می‌رسد.

وی تصریح کرد:برای تکمیل پروژه‌های مسکن در شهر پردیس، نزدیک به ۳.۵ همت هزینه شده است. این هزینه‌ها شامل: عملیات ساخت، محوطه‌سازی، آماده‌سازی، اجرای معابر اصلی و فرعی و خدمات زیربنایی است.

او توضیح داد:امیدواریم که با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، انتظارات مردم که در طول سال‌های گذشته وجود داشته است، به پایان برسد و بتوانیم به آنها خدمات بهتری ارائه دهیم. 

وی افزود: این افتتاح نه تنها نشان‌دهنده تلاش‌های دولت در حوزه مسکن است بلکه امیدواری را برای مردم فراهم می‌آورد. با این پروژه‌ها، امیدواریم که مشکلات مسکن در شهرهای مختلف کاهش یابد و زندگی بهتری برای مردم فراهم شود. 

