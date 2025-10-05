باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه چادر ملو در پوستر قبل از بازی با استقلال در هفته ششم لیگ برتر از شمارههای ۶ و ۷ در پوستر استفاده کرده بود که این موضوع باعث ناراحتی استقلالیها شده بود.
در اینباره به نظر میرسد حساسیت استقلالیها بی دلیل باشد چرا که اگر آنها روی این ۲ عدد به عنوان نمادی که تیم رقیب از آن استفاده میکند زیاد است دلیلی بر این نیست که این ۲ عدد هیچگاه در فوتبال استفاده نشود.
درست مثل زمانی که تیم الوصل گل ششم را به استقلال زد و کانال این باشگاه از گل ششم اسمی نبرد و این باعث میشود حساسیتها روی این عدد همیشه باقی بماند.
در پوسترهای اخیر در فوتبال ایران شاید اقدام برخی باشگاهها توهین آمیز تلقی شود، اما این به هر حال استنباط استقلالیها از تصویر منتشر شده بود و توهین مستقیمی صورت نگرفته است.
آیا استقلالیها فراموش کردند در لیگ قبلی در بازی مقابل خیبر با آن پوستر جنجالی چه توهین بزرگی به خیبریها کردند؟
به نظر میرسد استقلال از اصل فوتبال هر روز دورتر میشود و حاشیهها هر روز پر رنگتر و این روال به این تیم پر هزینه ضربه خواهد زد و شاید حواس آبیها کاملا از وضعیت بحرانی این تیم پرت شده است.