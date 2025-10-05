باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم‌های فوتبال چادرملو و استقلال در چارچوب هفته ششم رقابت‌های لیگ برتر، فردا (یکشنبه ۱۳ مهر) از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

آبی‌پوشان پایتخت که تنها در هفته نخست و برابر تراکتور موفق به کسب پیروزی شده‌اند، به دنبال آن هستند تا دومین برد فصل را ثبت کنند. با این حال، نتایج اخیر استقلال باعث شده که ناکامی در این دیدار فشار زیادی بر کادر فنی این تیم وارد کند.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، در تمرینات اخیر تأکید ویژه‌ای بر عملکرد خط دفاعی داشته و از بازیکنان خواسته با تمرکز و انسجام بیشتری در زمین حاضر شوند. او همچنین از مهاجمان تیم خواسته هنگام حملات حریف در امور دفاعی به هم‌تیمی‌های خود کمک کنند.

سرمربی استقلال پیش از هر چیز به دنبال حفظ دروازه تیمش است و سپس استفاده از موقعیت‌های به دست آمده برای گلزنی. هدف او این است که تیمش با یک نتیجه مثبت و پرامتیاز زمین مسابقه را ترک کند.