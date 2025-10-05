فرید بشارت، مبارز سرشناس افغانستانی، در رقابت‌های UFC 320 با غلبه بر کریس گوتیرز، مبارز آمریکایی، چهاردهمین پیروزی پیاپی خود را در مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی به ثبت رساند و جایگاه خود را به عنوان یکی از مبارزان شکست‌ناپذیر این ورزش تثبیت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرید بشارت، مبارز افغانستانی رشته هنرهای رزمی ترکیبی (MMA)، در رقابت UFC 320 با غلبه بر کریس گوتیرز مبارز آمریکایی، رکورد حرفه‌ای بدون شکست خود را حفظ کرد.

این مسابقه شامگاه گذشته در لاس‌وگاس برگزار شد و بشارت پس از سه راند نفس‌گیر، با رأی متحد داوران به پیروزی رسید.

او با این برد، شمار پیروزی‌های حرفه‌ای خود را به ۱۴ مبارزه بدون شکست رساند که شامل هفت برد با امتیاز، شش پیروزی با فن سابمیشن و یک ناک‌اوت است.

بشارت که ۲۸ سال دارد، یکی از چهره‌های موفق افغانستان در سازمان جهانی UFC محسوب می‌شود و با این پیروزی جایگاه خود را در میان مبارزان شکست‌ناپذیر تثبیت کرد.

برچسب ها: ورزشکاران افغانستانی ، مسابقات یو اف سی
