نجات افغانستان در گرو وحدت ملی است

اعضای ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان در نشستی در آلمان با حضور چهره‌های سیاسی و مدنی تأکید کردند که خروج افغانستان از بحران کنونی تنها در سایه وحدت ملی و اعتماد متقابل بین تمام اقشار جامعه ممکن خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- اعضای ائتلاف چتر بزرگ ملی افغانستان در نشستی در آلمان با حضور چهره‌های سیاسی و مدنی تأکید کردند که نجات افغانستان از بحران کنونی تنها در سایه وحدت ملی و اعتماد متقابل بین تمام اقشار جامعه ممکن خواهد بود.

این ائتلاف متشکل از بیش از ۳۰ حزب سیاسی، شورای اجتماعی و نهاد مدنی، نشستی را با عنوان «مذاکرات بین‌الافغانی برای صلح و مردم‌سالاری» در شهر دتمولد آلمان برگزار کرد.

در این نشست که با حضور چهره‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و نمایندگان زنان همراه بود، شرکت‌کنندگان بر ضرورت دستیابی به اجماع ملی برای تحقق صلح پایدار، ترویج مردم‌سالاری و عدالت اجتماعی تأکید کردند. در پایان این نشست، پیش‌نویس قطعنامه‌ای مشترک به عنوان نماد تعهد به وحدت ملی و افغانستان مردم‌سالار تدوین شد.

از زمان سقوط کابل در اوت ۲۰۲۱، جریان‌های سیاسی و نظامی متعددی با هدف مقابله با طالبان شکل گرفته‌اند که عمدتاً در دو قالب مقاومت مسلحانه و فعالیت سیاسی سازماندهی شده‌اند. با این حال، این جریان‌ها با چالش‌های جدی از جمله نبود وحدت و رهبری متمرکز، کمبود حمایت بین‌المللی و سرکوب شدید توسط طالبان مواجه هستند که مانع از تبدیل شدن آنها به تهدیدی جدی برای حاکمیت طالبان شده است.

